Trabzonspor - Beşiktaş maçı kar nedeniyle ertelendi

Spor Toto Süper Lig'de bu akşam saat 20.00'de oynanması gereken Trabzonspor-Beşiktaş maçı, kötü hava koşulları nedeniyle ertelendi. Beşiktaş'ın geçen hafta oynayacağı Mersin İdmanyurdu karşılaşması da kar yağışı nedeniyle ertelenmişti.

Doğu Karadeniz bölgesinde cuma gününden bu yana etkili olan kar yağışı futbolu da etkiledi.

Maçın oynanacağı Hüseyin Avni Aker Stadı'nda saat 15.00 sularında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı.

Karşılaşmanın hakemi Bülent Yıldırım ve yardımcıları saat 17.10'da stada gelip incelemelerde bulundu. İnceleme sırasında topun yerden

Türkiye Futbol Federasyonu, saat 17.30'da karşılaşmayı ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.