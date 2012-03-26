Kaplan: Başbakan Kandil'le BDP'den çok daha fazla görüştü

BDP Grup Başkanvekili Kaplan: 5-6 senedir Meclis'teyiz bir kere Başbakan ile bir görüşme oldu ama Kandil'de, İmralı'da yapılan görüşme sayısı bizimle yapılan görüşmeden kat kat fazladır.

Kaplan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 20 Mart'ta Cizre'de Nevruz kutlamalarında meydana gelen olaylara ilişkin görüntüler izletti.

MOBESE kayıtlarının savcılık tarafından incelenmesinin her şeyi net olarak ortaya çıkaracağını belirten Kaplan, “Şırnak'da fiili olarak şu an savaş hali uygulaması var. Savaş hali uygulamasında Hükümet hiç bir sınır tanımıyor” dedi. Kaplan, şunları söyledi:

“Sanırım Hükümet BDP ile müzakereden bunu anlıyor. Bu anlayış biraz F tipi müzakereye benziyor çünkü, şu ana kadar 7 bini aşan tutuklu var. 7 bin kişiyi tutuklarsanız müzakereyi Meclis'te değil F tipinde yapmanız lazım ve bunu şartlı olarak önümüze koyuyor. Biz hiç bir şartlı müzakerenin figüranı olmayız. AKP'nin önerdiği model Sri Lanka modelidir ve şiddeti bunun için yapıyor. Her tarafta operasyonların yaygınlaştırılmasının nedeni bu. Bizim görüşümüz çok net; IRA, ETA, Güney Afrika'da, Filistin ile İsrail arasında nasıl diyalogla, görüşmeler yapılıp sonuç alınmışsa, biz de bunun bu şekilde yapılması gerektiğini düşünüyoruz. 5-6 senedir Meclis'teyiz bir kere Başbakan ile bir görüşme oldu ama Kandil'de, İmralı'da yapılan görüşme sayısı bizimle yapılan görüşmeden kat kat fazladır. Bunun yapılmasında da fayda görüyoruz.

Başbakan Seul'de Obama'ya partimizi 'siyasi uzantı' diye şikayet ediyor. Ayıptır. Devlet adamına yakışır mı bu? Sayın Obama Türkiye'ye geldiği zaman eş başkanımız Ahmet Türk'ü ziyaret etti. Sayın Obama, Ahmet Türk'ü tanımıyor mu? Bu bahar eğer siyasi irade, hepimiz, irade koymazsak, silahları susturmazsak, sadece ülkemizdeki 75 milyona değil daha fazlasına acılar yaşatma konusunda tarih hiç birimizi affetmeyecek.”

Kaplan, AK Parti'nin “Balyoz Darbe Planındaki irtica ile ilgili bölümü kaldırarak bölücükle ilgili bölümünü aynen uygulamaya devam ettiği” öne sürdü.

Soruları yanıtladı

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kaplan, kademeli eğitimle ilgili teklifin yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacağının anımsatılması üzerine, “AKP, kendi siyasi emellerine uygun olarak bir düzenleme getirmek istiyor. Biz ana dilde eğitimi esas almayan, karşılamayan hiç bir eğitim sistemini kabul etmeyiz. Bu konuda etkin bir muhalefet yapacağız” dedi.

Dersanelerin kapatılmasıyla ilgili Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarının sorulması üzerine Kaplan, “Eğitimi özel sektöre devreden, ticarileştiren kendileri. Bu sistemi 10 senedir sürdüren kendileri. 'Millet tartışsın, ben gelene kadar meşgul olsun, oyalansın...' Sazan zannediyor herkesi. Ciddi bir hükümet taslağını hazırlar, kamuoyunun önüne çıkarır” diye konuştu.

Başbakan Erdoğan'ın Seul'de ABD Başkanı Obama ile görüşmelerinde Suriye konusunda “Türkiye'nin taşeron yapılmasının konuşulduğunu” öne süren Kaplan, Suriye konusunda Meclis'in bilgilendirilmesini istedi. Kaplan, “Türkiye egemen güçlerle at pazarlığı yapıyor. Türkiye'nin Ortadoğu'da bir başka devlete yaslanarak ayakta durması utanç vericidir. Kendi politikasını bağımsız kurabilmelidir” dedi.

Kaplan, Kürt sorunuyla ilgili “BDP'nin muhatap alınacağı” açıklamalarının anımsatılması üzerine, “AKP'nin stratejisi yok, planı yok. Kürt sorunu elbette bizim için hassas konu ama bu bütün partilerin de sorunu. Hep beraber müzakere edip, konuşup çözüm bulmak zorundayız ama Sri Lanka modeli soruna çözüm olmaz. Bunu kafasına kazıması lazım. Kürt halkına düşmanlık AKP'yi altı ayda götürür. Hele hele 20 milyonu aşkın bu nüfus herkesin dikkatli olması gerekiyor” diye konuştu.