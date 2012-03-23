T24 LogoT24 Logo
Politika

Erdoğan: BDP İmralı ağzıyla konuşuyorsa iletişimi keseriz

Terörle mücadelede yeni strateji haberlerini değerlendiren Başbakan Erdoğan, BDP ile görüşmelerin sürebileceğini söyledi.

23 Mart 2012 23:17

 

T24 - Terörle mücadelede yeni strateji haberlerini değerlendiren Başbakan Erdoğan, BDP ile görüşmelerin sürebileceğini söyledi. Erdoğan, "kendi adlarına konuşmuyorlar da İmralı'nın ağzıyla konuşuyorlarsa artık onlarla da bunları konuşamaz duruma geliriz'' dedi.
 
 
Erdoğan, Nükleer Güvenlik Zirvesi'ne katılmak üzere Güney Kore'ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
 
Başbakan Erdoğan, bugün Harp Akademileri Komutanlığı'nda verdiği konferansa ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti: "Ben genel başlığı size vereyim. Genel başlığımız şuydu. Özellikle
büyüyen, gelişen Türkiye 2023 hedeflerimiz üzerindeki her alanda Türkiye'nin altyapı, üst yapı noktasındaki attığı adımlar. Bunun yanında tabii ki savunma sanayi ile ilgili mevcut gelişmelerimiz, yani dün sürekli olarak dışa bağımlı olan ama bugün artık kendi savunma sanayiyle ilgili ihtiyaçlarını karşılama noktasına gelmekte olan bir Türkiye. Bu noktada attığımız adımlar. Bunları orada geniş bir şekilde anlatma fırsatını bulduk. Gayet verimli, güzel bir konferans oldu."
 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, MİT görevlilerinin ifadeye çağrılmasına ilişkin, "Başbakanlığın iznine tabi olduğu ortada. Bana henüz o yazı ulaşmadı. Ulaştığında da takınılacak tavır ortada" dedi.
 
Erdoğan, "Kuzey Irak'a gerektiği zaman operasyon yaptık. Sürekli değerlendirme yapıyoruz. Gerekirse operasyon yaparız" diye konuştu.
 
Erdoğan, "Terör örgütüyle ve siyasi uzantısıyla sonuna kadar mücadelemiz devam edecek. Terör örgütüyle herhangi bir masada asla ve kat'a görüşme yapmayız" ifadelerini kullandı. 

ETİKETLER

erdoğan

İlgili Haberler

BDP: Öcalan ve PKK'sız çözüm olmaz

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş nevruz olaylarını değerlendirirken, "Savaşın çok büyüyeceği kaygısı vardır hepimizde" dedi.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24