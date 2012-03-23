Erdoğan: BDP İmralı ağzıyla konuşuyorsa iletişimi keseriz

T24 - Terörle mücadelede yeni strateji haberlerini değerlendiren Başbakan Erdoğan, BDP ile görüşmelerin sürebileceğini söyledi. Erdoğan, "kendi adlarına konuşmuyorlar da İmralı'nın ağzıyla konuşuyorlarsa artık onlarla da bunları konuşamaz duruma geliriz'' dedi.

Erdoğan, Nükleer Güvenlik Zirvesi'ne katılmak üzere Güney Kore'ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Başbakan Erdoğan, bugün Harp Akademileri Komutanlığı'nda verdiği konferansa ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti: "Ben genel başlığı size vereyim. Genel başlığımız şuydu. Özellikle

büyüyen, gelişen Türkiye 2023 hedeflerimiz üzerindeki her alanda Türkiye'nin altyapı, üst yapı noktasındaki attığı adımlar. Bunun yanında tabii ki savunma sanayi ile ilgili mevcut gelişmelerimiz, yani dün sürekli olarak dışa bağımlı olan ama bugün artık kendi savunma sanayiyle ilgili ihtiyaçlarını karşılama noktasına gelmekte olan bir Türkiye. Bu noktada attığımız adımlar. Bunları orada geniş bir şekilde anlatma fırsatını bulduk. Gayet verimli, güzel bir konferans oldu."

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, MİT görevlilerinin ifadeye çağrılmasına ilişkin, "Başbakanlığın iznine tabi olduğu ortada. Bana henüz o yazı ulaşmadı. Ulaştığında da takınılacak tavır ortada" dedi.

Erdoğan, "Kuzey Irak'a gerektiği zaman operasyon yaptık. Sürekli değerlendirme yapıyoruz. Gerekirse operasyon yaparız" diye konuştu.

Erdoğan, "Terör örgütüyle ve siyasi uzantısıyla sonuna kadar mücadelemiz devam edecek. Terör örgütüyle herhangi bir masada asla ve kat'a görüşme yapmayız" ifadelerini kullandı.