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Politika

BDP'li Tan: İmralı, Kandil ve BDP olarak müzakereye hazırız

Tan, Başbakan Erdoğan ın istemesi halinde Kürt sorununun çözülebileceğini söyledi

26 Mart 2012 02:05

 

T24 - BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, Kürt sorununun çözümü için 3 yol kaldığını belirterek,"Bu yollar Kürtleri bitirmek, Kürtleri kesip atmak, ya da birlikte oturup çözüm aramaktır. İmralı, Kandil ve BDP olarak biz müzakereye hazırız" dedi
 
Bitlis’in Tatvan İlçesi’nde partililerin düzenlediği ’Anayasa Paneli’nde konuşan Altan Tan, yeni anayasanın sorunun çözümünde son şans olduğunu, Başbakan Erdoğan’ın istemesi halinde Kürt sorununun çözülebileceğini söyledi. "Çözüm varsa biz de varız" diyen Altan Tan, sözlerini şöyle sürdürdü: 
 
"Çözüm varsa biz de varız. Ancak çözüm olmazsa orayı onlara dar ederiz. Eğer yeni anayasayı yapamazsa bundan sonra Ankara düşünsün. Hani propaganda filminin son sahnesinde Kemal Sunal ile Metin Akpınar’ın bir konuşması var ya. ’Bunu Ankara’ya yolla nereye sokuyorsa soksun’ yani bundan sonra Ankara düşünsün. Yeni anayasada Kürt sorunu, din sorunu, başörtüsü sorunu, cem evlerinin açılmama sorunu ve buna benzer sorunların önünden engeller kaldırılmalı. Geriye kalan sorunlar da zaman içerisinde çözüme kavuşturulabilir." 
 
 

'Biz gelin birlikte inşa edelim diyoruz'

 
 
Kürt sorununun kökünden çözümü için 3 yol kaldığını anlatan Milletvekili Tan, "Bu yollar, Kürtleri bitirmek, Kürtleri kesip atmak ya da birlikte oturup çözüm aramak. Biz gelin birlikte inşa edelim diyoruz. Çünkü bu bir fırsattır. İmralı, Kandil ve BDP olarak biz müzakereye hazırız. Yok, eğer Kemalist yaklaşım diyorsan yeni bir anayasayı yapamazsın. Bu hükümet de gider, Başbakan da gider o zaman sen düşünürsün" diye konuştu.(dha) 

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