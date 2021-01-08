Kapitol baskınını tetikleyen mitingde Trump ailesinden kutlama görüntüleri!

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ABD'de yaşanan kaos dolu anlarından biri olarak tarihe geçen Kapitol binası baskınından saatler önce Donald Trump'ın düzenlediği "ABD'yi kurtaralım" mitinginde Trump ailesinin kutlama yaptığı görüntüler, sosyal medyada gündem oldu. Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. miting öncesi açtığı canlı yayında aile üyelerini gösterdi ve Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'u yanına alarak "Gerçek bir savaşçı" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre'nin Joe Biden'ın zaferini tescil edeceği oturum öncesi düzenlediği Washington DC'deki mitingi bekleyen Trump ailesinin kutlama görüntüleri dikkati çekti.

Donald Trump Jr. miting alanında binlerce taraftarın toplanışını izleyen Donald Trump, Ivanka Trump, Eric Trump, kız arkadaşı Kimberly Guilfoyle ve Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'u canlı yayında gösterdi.

Kız arkadaşı Guilfoyle'un dans edişini gösteren Trump Jr, daha sonra kamerayı Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Meadows'a çevirerek "Az sayıda olanlardan, gerçek bir savaşçı. Teşekkürler Mark" dedi.

Daha sonra yeniden kadraja giren Guilfoyle yayını izleyenlere "Doğru olanı yapacak cesaretiniz olsun. Savaşın!" dedi.

Trump Jr'ın çektiği görüntülerin son saniyelerinde ise toplanan kalabalığı izleyen Trump'ın elinde bir boks eldiveni olduğu görüldü.

Mitingde ne oldu?

Seçim sonuçlarını kabul etmemek konusunda ısrarcı olan Donald Trump, başkentte düzenlediği mitingde taraftarlarına "Asla vazgeçmeyin" mesajı verdi. Trump, mitinge katılanlara Biden'ın başkanlığının tescil edileceği Kongre oturumunu hatırlatarak Kapitol binasını işaret etti.

Miting sonrası bir grup Trump destekçisi Kapitol binasına baskın düzenlendi. ABD tarihinde ikinci defa meydana gelen Kapitol baskınında beş kişi hayatını kaybetti.

Baskın nedeniyle ara verilen oturum devam ettiğinde Joe Biden'In ABD'nin 46. Başkanı olduğu tescil edildi. Donald Trump "seçim sonuçlarına hâlâ itiraz etse de" görevi 20 Ocak'ta teslim edeceğini söyledi.

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