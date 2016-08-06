Kapatılan Zaman'ın reklam müdürü tutuklandı

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma dosyasına giren OHAL Kararnamesiyle kapatılan Zaman gazetesinin, 'Sükutun çığlığı' isimli reklam filmi nedeniyle, gazetenin reklam müdürü Yakup Şimşek tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma dosyasına, kapatılan Zaman gazetesinin, darbe girişiminden 9 ay 10 gün önce yayınlanan reklam filminin girmesi üzerine savcılık talimatıyla gazetenin reklam müdürü Yakup Şimşek ile reklam filmini hazırlayan ajansın sahibi T.M.S. gözaltına alındı.
Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden Yakup Şimşek'in tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, reklam ajansın sahibi T.M.S'ın ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti. Şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri kapsamında yurt dışına çıkış yasağı kondu.
Söz konusu reklam filminin kapatılan gazetenin eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın talimatıyla yapıldığı ve film ile örgütün askeri kanadına mesaj gönderildiği iddia edildi.