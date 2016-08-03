Zaman gazetesinin o reklamı darbe girişimine delil oldu

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma dosyasına, darbe girişiminden 9 ay 10 gün önce yayınlanan Zaman gazetesinin 'sükutun çığlığı' isimli reklamı delil olarak girdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medyada gündeme gelen, darbe girişiminden 9 ay 10 önce yayınlanan ve darbe mesajı verildiği iddia edilen Zaman gazetesinin reklamı ile ilgili savcılık harekete geçti.

Savcılık, söz konusu reklam filmini soruşturma dosyasına ekledi.