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15 Temmuz Darbe Girişimi

Zaman gazetesinin o reklamı darbe girişimine delil oldu

Savcılık, sosyal medyada gündeme gelen reklamı soruşturma dosyasına ekledi

03 Ağustos 2016 22:35

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma dosyasına, darbe girişiminden 9 ay 10 gün önce yayınlanan Zaman gazetesinin 'sükutun çığlığı' isimli reklamı delil olarak girdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medyada gündeme gelen, darbe girişiminden 9 ay 10 önce yayınlanan ve darbe mesajı verildiği iddia edilen Zaman gazetesinin reklamı ile ilgili savcılık harekete geçti.

Savcılık, söz konusu reklam filmini soruşturma dosyasına ekledi. 

 

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