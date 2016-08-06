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Eğitim

Kapatılan üniversitelerin öğrencileri için tercih sonuçları açıklandı

Yeniden yerleştirilen öğrenciler hangi sınıftaysa o sınıftan devam edecek

06 Ağustos 2016 01:31

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, darbe girişiminin ardından 'FETÖ' bağlantısı gerekçesiyle kapatılan vakıf üniversitelerindeki öğrenciler üniversiteye girmiş oldukları yıl aldıkları puanlar esas alınarak tercih yapacak ve yeniden yerleştirildi. Öğrenciler nakledildikleri okulu e-devlet üzerinden öğrenebiliyor. Yeniden yerleştirilen öğrenciler hangi sınıftaysa o sınıftan devam edecek.

 

YÖK'ten yeni döneme ilişkin açıklama

 

YÖK'ün yazılı açıklamasında, 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 15 vakıf üniversitesinin kapatıldığı, bu üniversitelerde kayıtlı öğrencilerin YÖK tarafından diğer üniversitelere yerleştirileceği, bu şekilde yerleştirilen öğrencilerin, mezun oluncaya kadar ilgili vakıf yükseköğretim kurumlarına ödemeleri gereken ücretleri, yerleştirileceği devlet veya vakıf üniversitesine ödemeye devam edeceklerinin hükme bağlandığı hatırlatıldı.

Öğrencilerin notları, sınavları, mazeretleri tek bir sistemde toplanacak.

YÖK Genel Kurulunda alınan kararla, kapatılan üniversitelerin öğrencilerinin hangi üniversitelere yerleştirileceğinin karara bağlandığı ve kapatılan üniversite öğrencilerinin aynı ildeki devlet veya vakıf üniversitesine yerleştirildiği anlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kapatılan üniversite öğrencilerinin yerleştirilmelerine ilişkin almış olduğumuz kararlara yapılan eleştiri ve yaşanan tartışmalar tarafımızca izlenmektedir ve konuya ilişkin yeni bir karar almamızı da gerekli kılmıştır. Zor durumlar zorunlu tedbirleri almayı gerektirir. Bu sorunun tüm taraflar açısından en az zarar görecek şekilde çözülmesine çalışılmaktadır. Alınan kararın sadece lisans ve ön lisans öğrencileriyle sınırlı olmadığı, lisansüstü (yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık gibi) ve ayrıca önemli miktarda yabancı uyruklu öğrencileri de kapsadığı unutulmamalıdır. Kapatılan üniversitelerin öğrencilerinin almış olduğu dersler, notlar, sınavlar, mazeretler de dahil olmak üzere bütün verilerin de bir merkezden yürütülmesi bu sürecin sıhhatli yürütülmesinin gerekliliğidir."

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