YÖK: Kapatılan üniversitelerin öğrencileri yeniden tercih yapacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen ve OHAL kararıyla kapatılan 15 vakıf üniversitesindeki 65 bin öğrencinin puanına göre yeniden tercih yapacağını açıkladı. Öğrenciler girdikleri yıldaki puanlarına göre değerlendirilecek.

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK), Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında yayımlanan 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan vakıf üniversitelerindeki öğrencilerin durumlarına ilişkin kurul tarafından yeniden değerlendirme yapıldığı belirtildi.

Değerlendirme sonucuna ilişkin, "Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin üniversiteye girmiş olduğu yıl aldıkları puanlar esas alınarak yeniden yerleştirilmelerine karar verilmiştir" ifadesi kullanıldı.