Kapatılan Sarmaşık Derneği: 32 bin insanın midesine kelepçe vurdunuz!

Kapatılan dernekler içerisinde yer alan ve kurulduğu günden bu güne açlık sınırında insanlara gıda yardımında bulunan Sarmaşık Derneği'nin Başkanı Şerif Camcı, "Siz 32 bin insanın midesine kelepçe vurdunuz. Bu insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur" dedi.

DİHABER’in haberine göre, Diyarbakır’da yaptıkları sosyolojik alan araştırması ile 37 bin kişiye ulaştıkları bilgisi veren Camcı, bununla kent yoksulluk haritasını çıkardıklarını ifade etti.

“180 bin kez destek sunduk”

Yoksulluk haritası üzerine 5 binin üzerinde ailenin açlık sınırında olduğunu tespit ettiklerini, bu tespitten hareketle çalışmalarını yürüttüklerini dile getiren Camcı, “Bu insanlarla yaptığımız görüşmelerde en temel taleplerinin gıda talebi olduğu ile karşılaştık. Bunun için de Sarmaşık Gıda Bankası kurduk. Bu gıda bankası 2008 yılında kuruldu. O günden bu güne kadar biz bu ailelere toplamda 180 bin kez destek sunduk. 5 bin 400 aileye ulaştık. Bunun 2 bin 600’ü durumunda değişiklik olmayan aileler. Dağılan ve parçalanan aileler. Tüm bunları belli geçici sürelerle destek sunduğumuzu ele alırsak şu anda 5 bin 400 aile her ay düzenli olarak destek alıyor. Türkiye’de ilk olan bu. Kimi kurumlar belli dönemlerde, bayramdan bayrama, Ramazan’dan Ramazan’a, seçimden seçime destekler sunuyor. Biz ise yılın 12 ayı bu ailelerin gıda olarak ihtiyaç duydukları bütün gereksinimlerini düzenli olarak karşılamamız itibariyle Sarmaşık farklıydı” diye konuştu.

Camcı, bu ailelere iş dahi verildiğinde çalışabilecek kimselerinin olmadığını ekledi. Bu ailelerin mutlaka bir destekle ayakta durmaları gerektiğini söyleyen Camcı, ailelerin çocuklarına eğitim desteği, rehabilitasyon desteği sunduklarını da vurguladı.

“Derneğimiz, insanların aç yatmasını engelliyordu”

Yoksulluktan en fazla etkilenen kesimlerin başında kadınların geldiğine işaret eden Camcı, “Bize yapılan başvuruların yüzde 94’ü kadın başvuruculardır. Yoksulluğun kadınlar üzerindeki etkilerine dair özel projeler, çalışmalar yürütüyorduk. Sarmaşık’ın yaptıklarına bakıldığında Sarmaşık direkt yaşamı ifade eden, insanların yaşamına dokunan, insanların kimi geceler aç yatmasını engelleyen ve bunu yaparken de onurlarını incitmeden yapan bir kurumdu. Onların bu desteği alırken hiçbir zaman rencide olmadan desteğe ulaşmaları çabasında olduk. Yoksulluğu istismar eden kesimlere muhtaç etmeden bu desteği sunmaya azami özen gösterdik. Bu çalışmanın durdurulması insanların açlığa tekrar mahkûm edilmesi anlamına geliyor. Bu çok zalimane bir şey. Bu insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur” dedi.

“Derneğimizin desteklenmesi gerekiyordu”

Sarmaşık’ın kapısına mühür vurarak sadece kurumu kapatmak anlamına gelmediğine ifade eden Camcı, şunları söyledi: “Siz 32 bin insanın midesine kelepçe vurdunuz. Bunu kamu otoritesi ve aklı tekrar gözden geçirmek zorunda. Yaptıkları devasa destekler var görülüyor ama bunların hiçbir düzenli değil. Bu insanların çoğu temel hak ve özgürlüklere nasıl erişebileceğini bile bilmeyen insanlar. Aile birliğini yitirmiş aileler. Bu yüzden zulümde sınır tanımamayı şiddetle protesto ediyorum. İnsanlarımızın haklarına erişimi için Sarmaşık Derneği’nin bilakis desteklenmesi gerekiyor.”

“32 bin insana bunu yaşatmasınlar…”

Camcı, Sarmaşık Derneği’nin aylardır denetlendiğine de dikkat çekti. Camcı, “Buradaki amaç insanları namerde muhtaç etmektir. Siyaseten diz çöktüremediği insanları midesi ile teslim almak diz çöktürmek istiyor. Bunun arkasında başka hiçbir neden olamaz, çünkü Sarmaşık Derneği pir u pak. Müfettiş raporlarında bile yapılan işin sistematik, düzenli, şeffaf, denetlenebilir olduğunu defalarca bize verilen raporlarda mevcuttur. 3-5 istihbarat raporu veya başka siyasal amaçlarla Sarmaşık’ı sorgulamak yerine o müfettiş raporlarına bakmaları lazım. Bir şey yapmışsak da biz yapmışızdır. Ben bu kurumun başkanıyım. Ben yapmışımdır. Ama 32 bin insana bunu yaşatmasınlar. Onların hiçbir suçu, günahı yok. O insanlar köyleri başlarına yıkılmış insanlar. Felaket üzerine felaket yaşamış insanlar. Bu insanlara bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. Ama biz bu günleri de geçeceğiz. Mücadele ederek bu günlere de gereken cevabı vereceğiz” dedi.

Camcı kurucu üyeler arasında AKP Milletvekili Galip Ensarioğlu, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu gibi isimlerin de olduğunu, ancak bu kesimlerden kendilerine bir dönüşün olmadığını ifade etti.

Sarmaşık Derneği nasıl kuruldu?

İçişleri Bakanlığı tarafından kapatılan Sarmaşık Derneği, 2005 yılında aralarında AKP, CHP ve DTP’den üyelerin de bulunduğu 32 kurucu üye ile Diyarbakır’da kurulmuştu. Kentte yoksulluğun derinliğini, yarattığı tahribatı göz önüne alarak çalışmaya başlayan Sarmaşık Derneği, ilgili kurumları ve katkı sunabilecek şahsiyetleri de barındıran 8 aylık tartışma sonucunda faaliyetlerine başlamıştı. Toplumun tüm kesimleriyle yürütülen çalışmada gönüllü çalışanlar ile birlikte 11 yıl süresince aralıksız yoksul insanlara destekte bulunuldu. 2008 yılında yapılan saha çalışması ardından 5 bin 400 ailede yaklaşık 32 bin açlık sınırında olan insana ulaşan Sarmaşık Derneği’nin faaliyetleri 370 dernek hakkında verilen karar ile durduruldu.