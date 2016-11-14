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İçişleri Bakanı: 370 derneğe vurduk kilidi gitti, açın da görelim!

“Oralarda konaklayacaklar, pinekleyecekler, terör örgütüne destek sağlayacaklar…”

14 Kasım 2016 03:44

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kapatılan derneklerle ilgili, "370 dernek kapattık. Neden? Oralarda konaklayacaklar, pinekleyecekler, terör örgütüne destek sağlayacaklar, biz de onları meşru bir organ olarak göreceğiz. Vurduk kilidi, gitti. Hadi bakalım açın da görelim" dedi.

İçişleri Bakanlığı, terör örgütleriyle bağlantılı olduğu iddiasıyla, OHAL Kanunu 11. madde kapsamında 370 derneğin faaliyetinin durdurulduğunu açıklamış, derneklerin isimlerini vermemişti. Faaliyetleri durdurulan dernekler, sosyal medya üzerinden öğrenilmişti. 370 dernek içerisinde çocuk, kadın ve hukuk dernekleri de bulunuyordu.

İstanbul Güngören'deki Of Cumapazarı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin açılışına katılan Bakan Soylu’nun açıklamaları şöyle:

"Bundan sonra mazeret yok. Kamu görevlisiyse de bir şekilde PKK’ya dayanıyorsa, yardım, yataklık ediyorsa, bu milletin hiçbir kuruşunu onlara nasip ettirmeyiz. Bütün vali, kaymakam, emniyet müdürleri ve jandarma kuvvetlerimiz, bu işin üzerine gidiyor. Bağırıyorlar, çağırıyorlar. 370 dernek kapattık. Neden? Oralarda konaklayacaklar, pinekleyecekler, terör örgütüne destek sağlayacaklar, biz de onları meşru bir organ olarak göreceğiz. Vurduk kilidi, gitti. Hadi bakalım açın da görelim.”

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