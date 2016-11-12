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BBC Türkçe

Diyarbakır'da faaliyeti durdurulan dernekler karara tepki gösterdi

Diyarbakır'da İçişleri Bakanlığı tarafından faaliyeti durdurulan derneklerin kapılarına mühür takıldı

12 Kasım 2016 21:21

Diyarbakır'da İçişleri Bakanlığı tarafından faaliyeti durdurulan derneklerin kapılarına mühür takıldı. Dernek yöneticileri, karara tepki gösterirken, çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından faaliyeti durdurulan dernekler arasında yer alan Diyarbakır merkezli Özgür Kadınlar Kongresi önünde bugün bir protesto eylemi düzenlendi.

Eyleme katılan çok sayıda kadın dernek binası önünde toplanarak, mühürleme işlemi sırasında sloganlar atıp ve alkışlarla tepki gösterdi.

İçişleri Bakanlığı, dün 38 ilde "FETÖ, PKK/KCK, DHKP-C ve DEAŞ bağlantılı" 370 derneğin faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Bunların 47'si Diyarbakır'da bulunuyor ve aralarında Göç-Der, Mezopotamya Yakınlarını Kaybedenler Derneği, Dicle Fırat Kültür Derneği, Kürt Yazarlar Derneği ve Özgür Kadınlar Derneği gibi dernekler de bulunuyor. Faaliyeti durdurulan derneklerin kapılarına bugün alınan karar asılarak, mühürlendi.

Özgür Kadınlar Kongresi yöneticilerinden Nusaybin Eski Belediye Başkanı Ayşe Gökkan, dernek üyeleriyle birlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, kapatma kararını kınadıklarını ve bu kararın Türkiye tarihinin sayfalarına 'kara bir leke' geçeceğini söyledi.

Gökkan açıklamasında, "Kapıları mühürleyerek kadınların direnişini engelleyeceklerini düşünüyorlarsa, yanılıyorlar… Kapılara vurduğunuz bu mühürlerle mücadelemizi durduramayacaksınız ama tarhin sayfalarına yüzü kara olarak geçeceksiniz" dedi.

Diyarbakır merkezde 2004 yılında kurula Kürt Yazarlar Derneği de, PKK ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle mühürlenen bir diğer dernek oldu.

Dernek yöneticisi Reşo Ronahi, 200'den fazla üyelerinin olduğunu ve bu üyelerin birçoğunun da Uluslararası PEN Yazarlar Birliği üyesi olduğunu aktardı.

Derneğin Kürt dili ve kültürünün gelişimi için edebi çalışamalar yapmak amacıyla kurulduğunu belirten Ronahi, bu kararla üyelerinin de zan altında bırakıldığını ifade etti.

Ronahi, "Dil ile iligili çalışmalar yapan derneğimizin kapatılması kararını kınıyorum. Biz ne AKP'nin kararıyla açıldık ne de kapılara vurdukları mühürle çalışmalarımızı sonlandıracağız" dedi.

Faaliyeti durdurulan Dicle Fırat Kültür Merkezi'nin kapısı da bugün Emniyet Müdürlüğü ve Valilik görevlilileri tarafından mühürlendi.

Diyarbakır'da kültür ve sanat çalışmaları yapmak amacıyla kurulan derneğin yöneticisi Ahmet Yılmaz, faaliyet durdurma kararının gerekçesine ilişkin kendilerine yönelik herhangi bir açıklama yapılmadığını söyledi. Yılmaz da diğer dernekler gibi, faaliyetlerini sürdüreceklerini ifade etti.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) de derneklerin faaliyetlerinin durdurulması kararını kınayan bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, sivil toplum kuruluşlarının demokratik ülkelerde toplumun vicdanı, gelecek vizyonu ve perspektifini oluşturduğunu, demokratik toplumun olmazsa olmazlarından olduğunu belirtildi.

DTK, "Bu saldırılar ve darbeler göstermektedir ki, Türkiye bir darbeler sürecine girmiş, tek adamlık bir diktatörlüğe hızla gitmektedir. Unutulmamalıdır ki, bütün bu darbeler ve diktatörlük girişimleri, bugün sessiz ve tepkisiz kalan kesimleri içine alarak herkese yönelecektir" dedi.

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