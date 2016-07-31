Kapatılan askeri okullardaki öğrenciler ne olacak?

Kapatılan harp okulları, fakülte ve yüksekokullar ile jandarma dahil astsubay meslek yüksekokullarında öğrenimine devam eden öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu’nca üniversite sınavının yapıldığı tarihte aldıkları yerleştirme puanları dikkate alınarak durumlarına uygun fakülte ve yüksekokullara naklen kaydedilecek. 30 Ağustos itabariyle mezun olacak askeri öğrenciler, subay ve astsubay olarak atanmayacak. Bu öğrenciler üniversite sınavının yapıldığı tarihte aldıkları puan dikkate alınarak uygun üniversiteden diploma verilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamenin 104. Maddesi ile harp akademileri, askeri liseler, astsubay hazırlama okulları kapatıldı. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Milli Savunma Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kuruldu. Milli Savunma Üniversitesi, rektörlüğe bağlı olarak, kurmay subay yetiştirmek ve lisansüstü eğitim vermek amacıyla yeni kurulan enstitülerden kara, deniz ve hava harp okullarından, astsubay meslek yüksekokullarından oluşacak.

Kapatılan harp okulları, fakülte ve yüksekokullar ile jandarma dahil astsubay meslek yüksekokullarında öğrenimine devam eden öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu’nca üniversite sınavının yapıldığı tarihte aldıkları yerleştirme puanları dikkate alınarak durumlarına uygun fakülte ve yüksekokullara naklen kaydedilecekler. 30 Ağustos itabariyle mezun olacak askeri öğrenciler, subay ve astsubay olarak atanmayacak. Bu öğrenciler üniversite sınavının yapıldığı tarihte aldıkları puan dikkate alınarak uygun üniversiteden diploma verilecek. Hakkında işlem yapılan öğrencilerden herhangi bir tazminat alınmayacak. Askeri okullardan ayrılan veya çıkarılan öğrencilere tazminat borcu kesilmeyecek. Daha önceki borçlar tahsil edilmeyecek ve herhangi bir iade de yapılmayacak.