Askeri okullar kapatıldı, Milli Savunma Üniversitesi kuruluyor

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüsatü hal kapsamında yayımlanan yeni kanun hükmünde kararnameyle (KHK) tüm askeri okullar kapatıldı. Kapatılan askeri okullar yerine Milli Savunma Üniversitesi kuruluyor.

Hürriyet'teki habere göre, KHK ile Harp Akademileri, askeri liseler ve astsubay hazırlama okulları kapatıldı, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Milli Savunma Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kuruldu. Milli Savunma Üniversitesi, rektörlüğe bağlı olarak, kurmay subay yetiştirmek ve lisansüstü eğitim vermek amacıyla yeni kurulan enstitülerden kara, deniz ve hava harp okullarından, astsubay meslek yüksek okullarından oluşacak.