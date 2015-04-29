Kanser ilaçlarının eczanelerde satışına yasak geliyor

Kanser ilaçlarının eczanelerde satışı kaldırılacak. Bu uygulama 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak. Hastalar ilaçlara hastanelerden ulaşacak.

Şişli’de Hilton Otel’in Kamu-Özel İşbirliği Sağlık Zirvesi’ne katılan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, kanser ilaçlarının eczanelerde satışına yasak getiren ve 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak uygulamayı hatırlatarak, “Hastalarda uygulamalarla ilgili tereddütler var. Bu konuda bir sıkıntı yaşanır mı?” şeklindeki bir sorusuna Müezzinoğlu, “Hastaların mağdur olmayacağı, asla sıkıntı çekmeyeceği sistemleri kurgulamaya çalışıyoruz” şeklinde yanıt verdi.

zete.com'da yayımlanan habere göre Müezzinoğlu, “Biz merkeze hastamızı alıyoruz. Hastamızın mağdur olmayacağı ve asla sıkıntı çekmeyeceği sistemleri kurgulamaya çalışıyoruz. Bir de ülkenin imkanlarını vatandaş lehine kullanmayı hedefliyoruz. Bir kanser hastası tedavisini hastanede gördüğüne göre ilacını da hastaneden temin etmek işin pratiği açısından doğru olandır. Şu an da yaptığımız planlamada bu konuda bir sıkıntı çekmeyeceğimiz kanaatindeyim. Ancak gündelik uygulamalarda ufak tefek aksamalar her halükarda olabilir. Böyle bir durumda dinamik yönetimler gerekli müdahaleyi yapar. Burada bir sıkıntı olacağı kanaatinde değilim” dedi.