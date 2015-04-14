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Yaşam
Deutsche Welle

Kanser teşhisinde yeni umut

İsrailli bilim insanları, mide kanserini teşhis ettiği belirtilen elektronik bir burun geliştirdi.

14 Nisan 2015 19:50


İsrailli bilim insanları, icat ettikleri elektronik burun sayesinde, mide kanserinin teşhis edilmesinin mümkün olabileceğini açıkladı.

"Gut" adlı İngiliz bilm dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bilim insanları söz konusu elektronik burunda kullandıkları altın nanopartiküller sayesinde hastanın nefesindeki kansere işaret eden uçucu organik bileşikleri tespit edebiliyor.

Araştırmacılar nano testini, uçucu organik bileşikleri tespit eden pahalı bir laboratuvar metodu ile de karşılatırdı.

Araştırma için Letonya’da aralarında mide kanseri teşhisi konulmuş ama henüz tedaviye başlamamış 99 kişinin de olduğu 484 gönüllü kişiye nefes testi yapıldı. Nano testi, kanser hastalarının yanı sıra kansere yakalanma riski yüksek kişileri de tespit edebildi.

Araştırmayı, nano test sisteminin geliştirildiği İsrail Teknoloji Enstitüsü’nden Hossam Haick yürütüyor.

'Daha fazla test yapılmalı'

Ucuz ve taşınabilir test cihazının, doktorlara hiçbir endoskopik müdahaleye gerek kalmadan sık sık teşhis koymaktakta geç kalınan kanser türünü tespit etme imkanı sunabileceği belirtiliyor. Ancak nefes testinin güvenilirliği konusunda tüm şüpheler giderilmiş değil.

Lyon Üniversitesi Hastanesi’nden Fransız dahiliye uzmanı Jean-Christophe Saurin, daha fazla testin yapılması gerektiğini düşünüyor.

Saurin, ayrıca tespit edilen ilk belirtilerin gerçekten de daha sonra kansere yol açıp açmadığının da açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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LetonyaTeknoloji Enstitüsü Hossam HaickHastanesi FransızJean-Christophe SaurinWelle Türkçe dpa BD/BÖ

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