Kekik kanserli hücrelerinin gelişimini yavaşlatıyor

Sofralarmızda kullandığımız kekik, aroma ve lezzet katmanın çok ötesinde şifalı bir bitki: Antioksidan ve mikrop öldürücü etki sağlıyor, hastalıklara karşı direnci arttırıyor. Kanserli hücrelerin gelişimini yavaşlatıyor. Ayrıca, yaşlanmayı geciktiriyor ve vücuttaki yağlanmayı yüzde 20 oranında azaltıyor.

Bilinenden çok daha fazla fayda sağlayan kekik, içerdiği uçucu yağlar ve ‘timol’, ‘rosmarinik asit, ‘karvakrol’, ‘ursalik asit’ gibi maddeler sayesinde kuvvetli mikrop öldürücü ve antioksidan etki yapıyor. Serbest oksijen radikallerinin sebep olduğu zararları engelliyor, hastalıklara karşı direnci arttırıyor. Ve yaşlanmayı geciktiriyor.

Yine 10 yıl kadar önce yapılan bilimsel araştırmaların sonuçlarına göre kekiğin içerdiği maddelerden Karvakrol, tümörlerin gelişimini yavaşlatıyor. Kanser hücrelerini intihara sürüklüyor ve kanserin gelişimini durduruyor.

Kekiğin farklı bölgelerde iklim kuşaklarında yetişen 300’den fazla türü olduğu tahmin ediliyor. Doktor Ümit Aktaş ‘İlaçsız Yaşam’ adlı kitabında Türkiye’de yetişen kekik türlerinde ağırlıklı olarak ‘karvakrol’ maddesi bulunduğunu söylüyor.

Kekik vücutta yağlanmayı engelleyen bitkiler üzerine yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre vücutta yağlanmayı da defne yaprağı, zencefil, zeytin yaprağı gibi yüzde 20 oranında azaltıyor.

Kekiğin faydalarını özetleyecek olursak:

• Kansere karşı savaşır.

• Mikrop öldürücüdür, üst solunum enfeksiyonlarında rahatlatıcıdır.

• Antioksidandır hücre hasarının önüne geçer.