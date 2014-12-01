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Dünya

Kanser hastalarına tacizde bulunan doktora 22 yıl hapis

Myles Bradbury'nin kabul ettiği suçlamalar arasında bir çocukla cinsel ilişkiye girmek, altı çocuğa cinsel saldırıda bulunmak ve 16 binden fazla uygunsuz fotoğrafı izinsiz çekip saklamak var

01 Aralık 2014 15:18

İngiltere'de, kanser hastası çocuklara tacizde bulunduğu tespit edilen bir doktor 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 41 yaşındaki Myles Bradbury, Cambridge'deki Addenbrooke Hastanesi'nde 2009-2013 yılları arasında 18 çocuğa tacizde bulunduğunu kabul etmişti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Myles Bradbury'nin kabul ettiği suçlamalar arasında bir çocukla cinsel ilişkiye girmek, altı çocuğa cinsel saldırıda bulunmak ve 16 binden fazla "uygunsuz" fotoğrafı izinsiz çekip saklamak da var.

Yargıç Bradbury'e, işlediği suçlarla "güveni fazlasıyla kötüye kullandığını" söyledi.

Lösemi uzmanı doktor Aralık ayında gözaltına alınmıştı.

 

 

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