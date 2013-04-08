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Politika

Kandil'e giden BDP, Öcalan'a yanıt mektubunu aldı

Demirtaş ve Önder’in, KCK’nın Öcalan’ın mektubuna yanıt mektubunu alarak geri döndükleri öğrenildi

08 Nisan 2013 21:48

BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Kandil’e giderek Abdullah Öcalan’a yanıt mektubunu aldılar.

Abdullah Öcalan’ın KCK'ya yazdığı mektubu 5 Nisan’da Kandil’e ulaştıran BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’den oluşan BDP heyeti, bugün tekrar Kandil’e gitti.

Fırat Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Demirtaş ve Önder’in, KCK’nın Öcalan’ın mektubuna yanıt mektubunu alarak geri döndükleri öğrenildi. 

Abdullah Öcalan, 3 Nisan günü kendisiyle görüşen, Selahattin Demirtaş, Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan’dan oluşan BDP heyetine, Kandil ve Brüksel’e iletilmek üzere 2 mektup göndereceğini belirtmiş, mektuplar 5 Nisan gün heyete ulaşmıştı.

Aynı gün heyet üyeleri Demirtaş ile Önder Kandil’e, Buldan ise Brüksel’e mektupları ulaştırmak üzere yola çıkmıştı.

İçeriği açıklanmayan mektuplarda Öcalan’ın PKK'nın geri çekilmesi konusunda mesajlar ilettiği tahmin ediliyor.

Demirtaş ile Önder’in bugün Kandil’den aldıkları, süreçle ilgili görüş ve önerilerin yer aldığı tahmin edilen KCK mektubunu önümüzdeki günlerde Öcalan’a ulaştırmaları bekleniyor.

 

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