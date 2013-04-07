Öcalan'ın mektubunu Kandil'e götüren BDP heyeti cevapla birlikte dönecek

Abdullah Öcalan’ın, örgütün sınır dışına çekilme stratejisiyle ilgili mesajlarını da içeren mektubunu Kandil’e ulaştıran Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş ve BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Kandil’in cevabını aldıktan sonra Türkiye’ye dönecek.



Öcalan, çözüm süreci çerçevesinde PKK’lıların sınır dışına çekilmesi konusunda yeni bir mektup hazırlamıştı. Söz konusu mektup önceki gün Kandil’deki PKK yöneticilerine ulaştı.

Mektupta, çekilme yöntemiyle ilgili bilgiler ve bunun hangi tarihlerde yapılacağı anlatılıyor. Önceki gün basına yansıyan bilgilere göre, çekilme mayıs ayının ilk günlerinde silahsız olarak yapılacak. Bu işlem yapılırken süreci olumsuz yönde etkileyebilecek tutumlardan uzak durulacak. Çekilme işlemi daha önce gündeme geldiği gibi MİT’in gözetiminde kontrollü bir şekilde olacak. İşlem, 4 kademeli ve 2 stratejik koridordan yapılacak. Bu sürecin takip edilmesi ve gelişmelerin değerlendirilmesi için MİT Kuzey Irak’ta koordinasyon merkezleri kuracak.

Avrupa’ya da ulaştı

Selahattin Demirtaş’tan sonra BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan da Öcalan’ın Avrupa’daki örgüt yöneticilerine hitaben yazdığı mektubu adresine ulaştırdı. Buldan da Demirtaş gibi Avrupa’dan cevapla dönecek. Avrupa’daki yöneticilerin, Kandil’in vereceği cevap doğrultusunda hareket edeceği söyleniyor.

Kontrollü çekilme

MİT’in BDP’li yöneticilere teslim ettiği Öcalan’ın mektupları adreslerine ulaştıktan sonra gözler gelecek cevapta olacak. Kandil’in Öcalan’ın “silahsız ve kontrollü çekilin” talimatına uyması bekleniyor. Zira bundan önce Abdullah Öcalan’ın benzer talimatları karşında Kandil’in aksi bir tutum sergilemediği biliniyor. Aynı tutumu Avrupa’daki yöneticiler de sergileyecek. Böylece Kandil’in geri çekilme konusunda yasal düzenleme istemesi ve BDP’nin de bunu desteklemesiyle başlayan tartışmaların, son mektuplarla giderildiği yönünde yorumlar yapılıyor.

Erdoğan gündeme getirdi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında süreçle ilgili değerlendirme yaparken kullandığı “Silahlarını bırakıp gitsinler” ifadesi, başta örgüt yönetimi olmak üzere BDP kanadında tartışmalara neden olmuştu. Sınır dışına çekilme esnasında 1999 yılında yaşanan olumsuz olayların tekrarlanması endişesi hem Kandil hem de BDP tarafından dile getirilmişti. Ancak son İmralı görüşmelerinden Öcalan’ın BBP heyetine, bu seferki çekilmenin diğerlerinden farklı olacağını, bu nedenle tereddütlerin yersiz olduğu yönünde telkinde bulunduğu ifade ediliyor.

Çekilmenin yol haritası

Kandil ve Avrupa’dan gelecek cevaplardan sonra sınırdışına çekilmede şöyle bir yol izlenmesi bekleniyor:



- Haftanin ve Hakurk üzerinden Kandil’e ulaşacak PKK’lılar için gözlem timleri oluşturulacak.



- MİT, Kuzey Irak’ta gözlem ofisleri kuracak.



- Kandil’deki örgüt liderleriyle MİT arasındaki iletişim Barzani üzerinden yapılacak.



- Irak Bölgesel Kürt Yönetimi de süreçte sorumluluk alacak ve dağdan inişleri 12 noktadan takip edecek.



- Olası provokasyonlara karşı sürecin bütün tarafları temkinli davranacak.

MİT’in gözetiminde...

BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, sınırdışına çekilme yönteminin yer aldığı mektubu önceki gün Sırrı Süreyya Önder ile birlikte adresine ulaştırdı. Kandil’in Öcalan’ın mektubuna olumlu cevap vermesi halinde, çekilmeyle ilgili bütün detaylar nisan ayının sonuna kadar hazır olacak. Bu aşamadan sonra belirlenen yol haritasına göre örgüt üyeleri gruplar halinde sınırdışına çıkacak. Sınırdışına çekilme süreci MİT’in gözetiminde yapılacak.