'Kandil'deki şahinler, Öcalan’ı itibarsızlaştırmaya çalıştı'

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Abdullah Öcalan’ın cezaevi koşullarıyla ilgili, “Bundan daha ilerisi zaten olamaz. Herhalde kalkıp özel villa tahsis edilecek hal yok" diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a destek verdi.



“Şu aşamada Abdullah Öcalan’ın cezaevi şartları iyileştirmesi konusunda yapılacak bir şey olmadığını düşünüyorum” diyen Tayyar, “Öcalan, ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmış diğer mahkumlarla mukayese edildiğinde en iyi şartta kalan kişidir” dedi.

'Öcalan'ın şartları değerlendirilebilir'

AKP’li Şamil Tayyar, Öcalan’ın cezaevi koşullarını iyileştirilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan paralellik göstermeyen e hükümetten gelen açıklamalarına ilişkin T24’ün sorularını yanıtladı. AİHM kararı doğrultusunda Öcalan’ın odasının genişletildiğini, yanına arkadaşlar verildiğine dikkat çeken Tayyar, daha ileri bir boyutun ancak Kandil’le yakında ilgili olduğunu söyledi.



“Öcalan’ın şartları çözüm sürecinin seyrine bağlı olarak değerlendirilebilir” diyen Tayyar, “Eğer ileride PKK silah bırakır, dağ kadrolarını tasfiye eder, sisteme entegre olursa, o günün şartları içerisinde Abdullah Öcalan’ın durumu konuşulabilir. Değerlendirilebilir. O da toplumsal bir mutabakatla olur” diye konuştu.

Şamil Tayyar şunları söyledi: Eğer genel beklenti bu ise, o zaman herkesin çözüm sürecini güçlü bir şekilde sarılması gerekir. PKK’nin tasfiye edilmesi silahları bırakması artık Türkiye’nin bir huzur adası haline gelmesi gerekir. Ancak bu şartlarda konuşulabilir. Çözümün en kritik bu aşamasında Öcalan’ın şartlarının iyileştirilmesi konusunda atılacak bir adımın hiç kimseye bir yararı olmaz.

‘Yarı açık cezaevinde kalan mahkumdan söz etmiyoruz’

Sayın cumhurbaşkanımızı bu konuda son derece haklı. Yani bir Kürt meselesini çözerken bir Türk meselesine de yol açmamak gerekiyor. Bu meseleyi herkesin huzurunu oluşturacak Şekilde ele alıp değerlendirmek gerekir. O nedenle Öcalan’ın şartları müzakere sürecini çözüm sürecinin seyrine bağlı olarak değerlendirilebilir. Kendisine arkadaşlık yapacak bazı mahkumlar gönderildi. Odası büyütüldü. Dışarı çıkabiliyor. Adada avluyu kullanabiliyor. Ama, sonuçta sözünü ettiğimiz kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını çarptırılmış birisi. Sanki yarı açık cezaevi kalan bir mahkumdan kalan birisinden söz ediyormuş gibi konuşuruz.

‘Öcalan, ayrı cezayı alan mahkumlardan en iyi şartta kalan kişi’

Öcalan, ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmış diğer mahkumlarla mukayese edildiğinde en iyi şartta kalan kişidir. Çözüm sürecini sonuca ulaşması konusunda Öcalan, Kandile göre daha pozitif bir tavır sergiliyor. Kandille İmralı arasında bu manada ciddi bir görüş ayrılığı var.

‘Kandil'deki şahinler Öcalan’ı itibarsızlaştırmaya çalıştı’

Eğer, Öcalan kitlesel bir desteğe sahip olmasaydı Kandil çözüm sürecini şimdiye çoktan bitirmiş olurdu. Zaten son iki yıldır da çözüm sürecine karşı olan Kandil’deki şahinler Öcalan’ı itibarsızlaştırmaya ve devletin kendisine biçtiği rolü oynamaya çalıştığını söylediler. Bu kampanya da halkla arasındaki bağı koparmayı hedefliyorlardı. Başaramadılar. Eğer başarsalardı çözüm sürecini çokta bitirmiş olurdu.

‘Kobani olaylarının gerisinde çözüm istemeyen Kandil’in”

Kandil'e giden HDP heyetinin görüşmeleri son derece önemli. Kobani eylemlerinin gerisinde çözüm sürecini bitirmek isteyen Kandil'deki gurubun önemli bir rolü olmuştur.