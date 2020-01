AKP'li Şamil Tayyar, Pervin Buldan'ın üstüne yürüdü

TBMM Genel Kurulu’nda HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan’ın Kobanê protestoları sırasındaki ölümlerin sorumlusunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu iddia etmesi Genel Kurulun gerilmesine neden oldu. Yerinden hızla kalkan ve el işaretleri yaparak kürsüye doğru yürüyen AKPi Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’ı bir milletvekili tuttu.

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’da TBMM Başkanvekili güldal mumcu yönetiminde açıldı. HDP Grubunun Kürt basını ve Kürt basın emekçilerinin öldürülmesine dair Meclis araştırması önergesinin bugün görüşülmesi önerisi görüşmelerinde iktidar milletvekilleri ile muhalefet milletvekilleri arasında sözlü tartışma yaşandı.

Şamil Tayyar: 40 kişi öldüyse, bu kan sizin ellerinizdedir

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, HDP’nin sokağa çıkın sözlerini eleştirerek, "Eğer bu memlekette Kobanê bahanesiyle 40 kişi hayatını kaybettiyse ve insanlar öldüyse, kan aktıysa bu kan sizin ellerinizdedir" dedi.

Pervin Buldan: Bu ölümlerin yaşanmasında tek sorumlu cumhurbaşkanıdır

Bu sözler üzerine söz alan HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, söz alarak kürsüye çıktı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’a tepki gösterdi. Buldan, "Sayın Tayyar’a şunu ifade etmek isterim. Benim vicdanım ile senin vicdanın aynı kefeye asla konulamaz. İğneyi önce kendinize sonra çuvaldızı da lütfen başkasını batırın. Bu ölümlerin yaşanmasında tek sorumlu cumhurbaşkanıdır. Kutuplaşmayı derinleştiren, şiddeti körükleyen açıklamalar yapmış bu olayların başlamasına sebep olmuştur. O akşam Selahattin Demirtaş o açıklamayı yapmasaydı bile halk sokağa çıkacaktı. Ben senin gibi vicdansız değilim. Ölümün ne olduğunu bilen bir insanım. "dedi.

Bu sözlere ise çok sayıda AK Partili milletvekili ile Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar tepki gösterdi. Oturduğu yerden kalkan ve kürsüye doğru yürümeye başlayan Tayyar’ı, AK Partili bir milletvekili tuttu. Yaşanan gerginlik nedeniyle TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu, birleşime 10 dakika ara verdi.

Meclis tutanaklarına geçen konuşmalar

PERVİN BULDAN (Iğdır) - Sayın Başkan, grubumuz adına ben de Sayın Tayyar'ın grubumuza yönelik sataşmasından dolayı söz istiyorum. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Ne söylemişti?

PERVİN BULDAN (Iğdır) - "Kanlı ellerinizle bu ölümlerden sorumlusunuz." dedi, beni vicdanımla baş başa bıraktığını söyledi. "Acı çekmiş bir milletvekili olarak bunu yapmamız gerekiyor." dedi, buna cevap vereceğim.

HARUN KARACA (İstanbul) - Kaç kişi söz alacak Başkanım?

BAŞKAN - Buyurunuz Sayın Buldan.

Yeni sataşmalara lütfen mahal vermeyiniz Sayın Buldan.

PERVİN BULDAN (Iğdır) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Bir kere, Sayın Tayyar'a şunu ifade etmek isterim: Benim vicdanımla senin vicdanın aynı kefeye asla koyulamaz; bu bir. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

ŞAMİL TAYYAR (Gaziantep) - Kesinlikle! Allah'a binlerce şükürler olsun!

AHMET YENİ (Samsun) - 40 kişiyi öldürdünüz, hâlâ konuşuyorsunuz!

PERVİN BULDAN (Devamla) - Bir kere, sayın milletvekilleri, iğneyi önce kendinize… (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

AHMET YENİ (Samsun) - Sokağa döktünüz milleti!

İDRİS BALUKEN (Bingöl) - Dinleyin, dinleyin!

PERVİN BULDAN (Devamla) - …iğneyi önce kendinize, çuvaldızı da lütfen başkasına batırın. Bir kere, bu ölümlerin yaşanmasında tek sorumlu Cumhurbaşkanıdır.

AHMET YENİ (Samsun) - Hadi oradan ya!

PERVİN BULDAN (Devamla) - Açık söylüyorum, Cumhurbaşkanıdır. (AK PARTİ sıralarından gürültüler

AHMET YENİ (Samsun) - 40 kişinin katilisiniz! Eliniz kanlı be!

PERVİN BULDAN (Devamla) - Kutuplaşmayı derinleştiren…

AHMET YENİ (Samsun) - 40 kişinin katilisiniz be!

PERVİN BULDAN (Devamla) - Kutuplaşmayı derinleştiren, şiddeti körükleyen açıklamalar yapmış…

AHMET YENİ (Samsun) - Utanın ya!

PERVİN BULDAN (Devamla) - …arkasından Başbakan ve Hükûmet yetkilileri…

AHMET YENİ (Samsun) - Utanmadan… Yüzünüz kızarsın!

PERVİN BULDAN (Devamla) - …Bakanlar açıklama yapmış ve bu olayların başlamasına sebep olmuştur. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) O akşam Sayın Selahattin Demirtaş bu açıklamayı yapmasaydı bile halk sokağa çıkacaktı.

AHMET YENİ (Samsun) - Hadi oradan! 40 kişinin katilisiniz!

PERVİN BULDAN (Devamla) - Halk sokağa çıkacaktı. Bunu bilmenizi istiyoruz. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Lütfen sakin olunuz.

MUHYETTİN AKSAK (Erzurum) - Hangi yüzle konuşuyorsun?

PERVİN BULDAN (Devamla) - Ölen…

AHMET YENİ (Samsun) - Bir de utanmadan konuşuyor be!

BAŞKAN - Lütfen sakin olunuz.

PERVİN BULDAN (Devamla) - Yaşamını yitiren…

MUHYETTİN AKSAK (Erzurum) - Yüzünüz kızarsın! Edep yahu, edep!

İDRİS BALUKEN (Bingöl) - Sayın Başkan, bunları susturur musunuz?

MUHYETTİN AKSAK (Erzurum) - Yüzünüz kızarsın!

PERVİN BULDAN (Devamla) - 40 vatandaşımızın ailesine başsağlığı diliyorum.

AHMET YENİ (Samsun) - Yüzünüz kızarmıyor be!

PERVİN BULDAN (Devamla) - Ben senin gibi vicdansız değilim, ölümün ne olduğunu bilen bir insanım.

AHMET YENİ (Samsun) - 40 kişinin… Sokağa döktünüz be! Utanmadan konuşuyorsun!

PERVİN BULDAN (Devamla) - Yaşamını yitirmenin ne anlama geldiğini bilen bir insanım.

AHMET YENİ (Samsun) - Yazıklar olsun! Yüzünüz kızarmıyor be!

İDRİS BALUKEN (Bingöl) - Size yazıklar olsun!

AHMET YENİ (Samsun) - Ne konuşuyorsunuz?

İDRİS BALUKEN (Bingöl) - Çık, varsa bir şeyin kürsüden söyle! Hepsinin katili sizsiniz.

BAŞKAN - Lütfen sakin olunuz, sessiz olunuz.

PERVİN BULDAN (Devamla) - Lütfen, söylediğiniz sözlere dikkat ediniz.

AHMET YENİ (Samsun) - Kana buladınız be ortalığı!

ŞAMİL TAYYAR (Gaziantep) - Dikkat etmezsem ne olacak?

PERVİN BULDAN (Devamla) - Kana, kimin kana buladığı ortadadır sayın vekiller.

ŞAMİL TAYYAR (Gaziantep) - Tehdit mi ediyorsunuz yani?

PERVİN BULDAN (Devamla) - Sayın Selahattin Demirtaş'ı bu konuda sorumlu tutmak vicdansızlığın en büyüğüdür. En büyük sorumluluk sizdedir bu konuda.

ŞAMİL TAYYAR (Gaziantep) - Dikkat etmezsem ne olacak? Tehdit mi ediyorsunuz? Tehdit mi ediyorsunuz?

PERVİN BULDAN (Devamla) - Açık söylüyoruz: Bu ölümlerden tek sorumlu sizlersiniz. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Lütfen… Lütfen sakin olunuz.

PERVİN BULDAN (Devamla) - AKP Hükûmetidir. AKP Hükûmetidir. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

GÖKÇEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) - Sensin davet eden