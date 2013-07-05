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Çevre

Kanal İstanbul'un güzergâhı belirlendi mi?

44 kilometre uzunluğundaki Kanal İstanbul, Yeniköy’den başlayıp, Sazlıdere Barajı’nı takip ederek Küçükçekmece Gölü’nden denize dökülüyor

05 Temmuz 2013 13:35

İstanbul'a yapılması planlanan çılgın proje "Kanal İstanbul"un güzergâhı belirlendiği öne sürüldü. İddialara göre, kanal Yeniköy'den başlayıp Küçükçekmece'de denize dökülecek.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı imar planına göre Kanal İstanbul projesinin güzergâhı belli oldu.

44 kilometre uzunluğundaki Kanal İstanbul, Yeniköy’den başlayıp, Sazlıdere Barajı’nı takip ederek Küçükçekmece Gölü’nden denize dökülüyor.

Plan ile Kanal İstanbul güzergâhı ve güzergâhta yapılacak yeni yerleşim birimleri, ticaret alanları ve turizm merkezleri ile rezerv alanları da belirlendi. İmar Planı’na göre Kanal, Kuzey’de Yeniköy’den başlayacak, 3. Havalimanı’na komşu olacak. 44 km uzunluğunda ve 200 metre genişliğinde olması planlanan Kanal’ın kuzey ve güney ucunda birer lüks marina kurulacak.

Bakanlığın, bu rotayı seçmesinin en önemli nedeni ise, kanal aksında bulunan arazilerin büyük bölümünün hazineye ait olması. Hazırlanan plandaki verilere göre kanalın geçtiği arazilerin büyük bölümü tarımda kullanılıyor.

Projede Sazlıdere Barajı ve Küçükçekmece Gölü’nden maksimum fayda sağlanması da planlandı. Sazlıdere Barajı boydan boya kanalın içinde olacak. Kirlilik sebebiyle tehlike alarmı verilen Küçükçekmece Gölü de kanal içinde yer alacak. Bu sayede istimlak bedeli ile diğer maliyetler daha düşük olacak. Güzergâhın bir diğer avantajı, yol üzerinde hiç orman arazisi bulunmaması. Kanal boyunca yoğun ve az yoğunlukta konutlar, ticaret alanları ve turizm merkezleri bulunacak.

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