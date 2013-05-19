Kanal İstanbul projesine Amerikalı bir şirket talip oldu

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan açıkladığı Kanal İstanbul projesine Amerikalı MWH Global şirketi talip oldu. Panama Kanalı’nın yapımcısı ABD’li şirket, bir yıl önce açtığı Türkiye ofisinde kanal ile ilgili çalışmalar yürütüyor.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti, siyasi olduğu kadar ekonomik anlamda da önemli gelişmeleri beraberinde getirdi. Moody’s’ten beklenen not artırımı açıklaması moralleri yükseltirken, Kuzey Irak’ta petrol arama konusundaki işbirliği ve ABD ile (Serbest Ticaret Anlaşması) STA için Yüksek Düzeyli Çalışma Grubu da ziyaretin önemli adımlarından oldu.

Hürriyet'teki Ekonomist dergisinin haberine göre, Amerikalı mühendislik şirketi MWH Global’in Türkiye’deki danışmanlarıyla Kanal İstanbul’un mühendislik detaylarıyla ilgili çalışmalar yürütüyor. Daha önce Panama Kanalı’nı inşa eden şirket Türkiye’deki projeyle de yakından ilgileniyor. 1914’te devreye giren Panama Kanalı bilindiği gibi dünyanın en önemli mühendislik harikalarından biri. O dönem ve her dönem dünya çapında en çok ses getiren proje olarak anılıyor.



Geçen yıl geldi



Başbakan Erdoğan’ın ortaya koyduğu Kanal İstanbul projesinin mühendislik altyapısına talip olan MWH Global, deniz inşası ve dev kanallar konusunda dünyanın sayılı şirketlerinden biri. Panama Kanalı’nın inşası grubun en prestijli işi. Şirket, dünya genelinde 35 ülkede atık su, enerji ve mühendislik hizmetleri konusunda faaliyet yürütüyor. Kanal İstanbul projesiyle de yakından ilgilenen şirket, Türkiye’ye yaklaşık bir yıl önce giriş yaptı. Türkiye ofisini 2012’de kuran MWH Global, bir yıllık süreçte daha çok Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile çalışmalar yürütüyor. Özellikle belediyelere de içme suyu ve atık su yönetimi konusunda destek veriyor. Hatta Erzurum belediyesiyle atık su yönetimi konusunda işbirliği anlaşması yapan MWH Global, enerji alanında da HES’lerle ilgili mühendislik projeleri üretiyor.



Yakından ilgiliyiz



2012 yılını 2 milyar dolarlık bir ciro ile kapatan şirketin şu dönem odaklandığı en önemli proje, Panama Kanalı’nın genişletme çalışması. İnşa edildikten 100 yıl sonra, bu defa 4 milyar dolar bütçeyle genişletme çalışmalarının başladığı Panama Kanalı MWH Global tarafından yürütülüyor. 8 bin çalışanlı şirkette bir Türk mühendis de var. Yedi yıl önce şirkette çalışmaya başlayan ve Dubai’deki projelerde görev üstlenen Murat Sarıoğlu, şirketteki tek Türk mühendis. MWH Global, Türkiye ofisini kendisine emanet etmiş. MWH Global Türkiye Operasyon Direktörü Murat Sarıoğlu’na Kanal İstanbul projesi ihalesine yönelik çalışmalarını soruyoruz. Açılacak ihalede yer almak istediklerini belirten Sarıoğlu, “Tabii, bu tamamen ihale koşullarını bağlı. Fakat açık söylemek gerekirse, biz de projeyle yakından ilgileniyoruz. Güzergah belli olmadığı için yorumlamak zor. Fakat çok büyük proje ve kim altına girerse girsin riskli bir proje. Yapımı, inşaatı ve mühendislik detayları açısından zorlukları olan bir iş. İyi düşünmek gerekiyor” diyor.



Panama’nın gelirlerinin yüzde 60’ı kanaldan



1914 yılında inşası tamamlanan Panama Kanalı Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanusu birbirine bağlayan bir su yolu.

Panama Devleti’nin gelirlerinin yüzde 60’ını sağlayan bu kanaldan yılda 14 bin civarında yük gemisi geçiyor.

Mühendislik anlamda kilit sistemiyle öne çıkan bu kanal, Okyanus ötesi sefer yapan büyük gemiler için çok önemli.

Yük gemileri, içi su ile doldurulan üç havuzda aşamalı olarak deniz seviyesinden otuz metre yükseltilerek dağların arasındaki bir göle çıkarılıyor.

Bu küçük gölde kendi makine güçleriyle ilerleyen gemiler, üç ayrı havuzdan geçerek diğer okyanusa varıyor.



Proje 2023’e rahat yetişir



Kanal İstanbul’un bugün başlansa 2023 yılına rahat yetişeceğini kaydeden Murat Sarıoğlu, Kanal İstanbul için nasıl bir mühendislik projesi üretilebileceğini de anlattı. Proje için ciddi bir fizibilite gerektiğini belirten Sarıoğlu, Panama Kanalı inşasındaki detayları şöyle anlattı: “Panama Kanalı’nın sadece genişletme çalışması için açılan ihalede Panama Hükümeti, konsorsiyumlardan mühendislik şirketlerini belirlemelerini de istedi. Kanal İstanbul’da nasıl bir ihale süreci yaşanacak göreceğiz. Fakat unutulmaması gereken bir şey var o da bu işte en önemli ayak mühendislik.”