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Kanal D, Nazlı Ilıcak ve ekibinin işine son verdi

Nazlı Ilıcak'ın sunduğu “Pazar Gezmesi”nin yayından kaldırıldığı öğrenildi

24 Aralık 2015 17:53

Kanal D,  "Pazar Gezmesi" programını sunan Nazlı Ilıcak ile ekibinin işine son verdi.

Kanal D İç Yapımlar’da toplu işten çıkarma yaşandı. D Productions bünyesinde çalışan ve aralarında editör, yönetmen ve yapımcıların olduğu 23 kişi bugün işten çıkartıldı.

İşten çıkartılanlar arasında henüz başlamayan sağlık programının ekibi ile Nazlı Ilıcak’la “Pazar Gezmesi” programının ekibi de bulunuyor.

 

Nazlı Ilıcak: İş başka, dostluk başka

 

Kararı T24'e değerlendiren Nazlı Ilıcak, "D Productions'taki ekibimden aradılar ve 'İşimize son verdiler' dediler. Türkiye'deki medya şartları malum. Herkes istediği gibi yorumlasın. Aydın Doğan ve ailesiyle dostluğum olduğu için fazla da yorum yapmak istemiyorum. Her şey geçer dostluk baki kalır. Hepimiz görüyoruz medyada neler yaşandığını. İş başka, dostluk başka" dedi. 

Ayrıca “Pazar Gezmesi” programının durdurulduğu öğrenildi.

İşten çıkarmalarla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

Star yazarı Cem Küçük, Doğan Grubu Onursal Başkanı Aydın Doğan'a Bugün'e kayyum atanmasının ardından açılan Özgür Düşünce gazetesinde yazan Nazlı Ilıcak'ı işten çıkarma çağrısında bulunmuştu.

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