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Nazlı Ilıcak’a ‘zorla getirme’ kararı

Ilıcak, Başbakan Davutoğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle şikayette bulunulmuştu

08 Aralık 2015 15:09

Nazlı Ilıcak, Başbakan Ahmet Davutoğlu’na hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada duruşmaya gitmeyince, hakkında “zorla getirme” kararı çıkarıldı.

Ilıcak için 28 Nisan 2015 tarihinde yazdığı “Komplo Teorileri ve Geri Zekalılar” başlıklı yazısında “Akla ziyan ama hala bu komplo teorilerine inanan geri zekalılar var" ifadelerini kullanıldığı için şikayette bulunulmuştu. 

soL’un haberine göre, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Davutoğlu'nun avukatı Abdurrahman Sacid Göksu ile sanık avukatları katıldı. Sanık sıfatıyla yargılanan Nazlı Ilıcak ise duruşmaya gelmedi. Ilıcak'ın avukatı ise, müvekkilinin bir sonraki duruşmaya katılacağını söyledi. 

Davaya katılma talebinin Ilıcak'ın savunmasının alındıktan sonra değerlendirilmesine hükmeden mahkeme, usulüne uygun çağrıya rağmen duruşmaya gelmeyen sanık Ilıcak'ın bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianamede, sanık Ilıcak hakkında ''kamu görevlisine alenen hakaret'' suçundan 1 yıl 2 aydan, 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.

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