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Nazlı Ilıcak, "Silivri'de nöbeti devletlu uçağına tercih ederim" dedi, Nedim Şener ve Ahmet Şık tepki gösterdi

Nedim Şener: Silivri Nöbeti de mundar oldu...

16 Aralık 2015 18:36

MİT TIR’ları ile ilgili yaptıkları haber yüzünden tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Erdem Gül için Silivri Cezaevi önünde tutulan ‘Umut Nöbeti’ni bugün gazeteci Nazlı Ilıcak ile Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdülhamit Bilici ve bazı gazeteciler devraldı.

Ilıcak, kişisel Twitter hesabından "Böyle bir dönemde Devletlu'ların uçağında olmaktansa Silivri'de nöbette olmayı tercih ederim" açıklaması yaptı. Oda TV davası sürecinde tutuklanarak Silivri Cezaevi'nde 375 gün hapis yatan Nedim Şener, Ilıcak'a tepki gösterdi. Şener, "Nöbet de mundar oldu. Kaçak savcı Zekeriya Öz'ün Oda TV davası müştekisi yaptığı kişi de Silivri önlerinde görüldü" dedi. Yine aynı davadan 375 gün Silivri'de hapis yatan Ahmet Şık da benzer bir tepki gösterek, Abraham Lincoln'ün bir sözünü Twitter hesabından paylaştı:

"Davanıza birisini kazandırmak istiyorsanız; önce onu, kendinizin samimi olduğunuza inandırmalısınız."  (A. Lincoln)

 

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