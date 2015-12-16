Nedim Şener: Nazlı Ilıcak, Gökçe Fırat ve cemaatçilerin kirlettiği 'Umut Nöbeti' benim için bitmiştir

Oda TV davası sürecinde tutuklanarak Silivri Cezaevi'nde 375 gün tutuklu kalan gazeteci Nedim Şener, MİT TIR’ları ile ilgili yaptıkları haber yüzünden tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Erdem Gül için Silivri Cezaevi önünde tutulan Umut Nöbeti’ne katılan gazetecilerin bir kısmını eleştirerek, "Can ve Erdem'in gazeteciliğini savunacağım ama Nazlı Ilıcak, Gökçe Fırat ve cemaatçilerin kirlettiği Umut Nöbeti benim için bitmiştir" dedi.

Nedim Şener, Can Dündar ve Erdem Gül için tutulan Umut Nöbeti'ne katılan Nazlı Ilıcak'ın Twitter hesabından yaptığı, "Böyle bir dönemde Devletlu'ların uçağında olmaktansa Silivri'de nöbette olmayı tercih ederim" açıklamasını da eleştirmişti. Zekeriya Öz ve Nazlı Ilıcak'ın iletişimine dikkat çeken Şener, "Nöbet de mundar oldu. Kaçak savcı Zekeriya Öz'ün Oda TV davası müştekisi yaptığı kişi de Silivri önlerinde görüldü" ifadelerini kullanmıştı.

Zaman yazarı Mümtazer Türköne'nin 17 Aralık'ta yazdığı ve Türkiye solunu "sünepelik"le suçlayan yazısına da tepki gösteren Nedim Şener, "Silivri eylemini çalanlardan ZAMAN'dan Mümtaz'er Türköne'nin Yazısı, cemaatçiyle neden dayanışılamayacağına örnektir. Madem öyle Cemaatçilere Silivri cezaevi önünde değil, kaçan gazeteci arkadaşları için Kapıkule Sınır Kapısı'nda nöbet tutmak yakışır" yorumunu yapmıştı.

Nedim Şener, kişisel Twitter hesabından yaptığı son paylaşımda şu ifadeleri kullandı: