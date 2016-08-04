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Dünya

Kanada Başbakanı, ikinci kez LGBTİ yürüyüşünde

"Bugün ülkemizin özgürlüklerini kutladığımız, Kanadalı olmaktan gurur duyduğumuz bir gün”

04 Ağustos 2016 00:41

Kanada Başkanı Justin Trudeau, bu yıl ikinci kez bir Onur Yürüyüşü’nde yürüdü. İlk olarak Toronto Onur Yürüyüşü’nde yürüyen Trudeau, geçtiğimiz pazar günü Vancouver Onur Yürüyüşü’ne de katıldı.

44 yaşındaki Kanada Başkanı, bu kez yürüyüşe eşi Kanada First lady’si Sophie Trudeau’yu de yanında getirdi. ”Bugün tüm Vancouverlıların sokakta olma günü. Bugün ülkemizin özgürlüklerini kutladığımız, Kanadalı olmaktan gurur duyduğumuz bir gün” sözleriyle başlayan bir konuşma da yapan Trudeau, sosyal medya hesaplarında da yürüyüşle ilgili fotoğraflar paylaştı.

Bu yıl 38. kez düzenlenen Vancouver Onur Yürüyüşü, şehir tarihinin en kalabalık katılımıyla rekor kırdı.

 

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinde tarih yazarak, Onur Yürüyüşü’ne katılan ilk başbakan oldu. Kanada hükümeti ayrıca kimlikte cinsiyet için X seçeneğinin kullanılmasını planlıyor.

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