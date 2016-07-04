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Dünya
Deutsche Welle

Kanada Başbakanı Onur Yürüyüşü'nde

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinde tarih yazarak, Onur Yürüyüşü’ne katılan ilk başbakan oldu. Kanada hükümeti ayrıca kimlikte cinsiyet için X seçeneğinin kullanılmasını planlıyor.

04 Temmuz 2016 20:22


Justin Trudeau, Pazar günü Toronto'da düzenlenen Onur Yürüyüşü'ne katılarak, ülke tarihinde başbakanlar arasında bir ilke imza attı. Genç başbakan katıldığı Onur Yürüyüşü'nde gökkuşağı renklerindeki bayrağı da salladı.

Kanada'daki Onur Yürüyüşü'nde, ABD'de Orlando'daki eşcinsellerin gittiği gece kulübüne düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 49 insan için de saygı duruşu yapıldı.

Kanada Başbakanı, hükümetin ülke genelindeki kimliklerde nötr cinsiyet tanımlaması üzerinde çalıştığını açıkladı. Trudeau, kimliklerde kadın- erkeğin dışında cinsiyet hanesinde yazılacak bir üçüncü seçenek üzerinde çalıştığını ifade etti.

Kanada'nın Ontario Eyaleti'nde Haziran ayı sonunda ehliyetlerdeki cinsiyet hanesinin boş bırakılabileceği kararlaştırılmıştı. Avustralya, Yeni Zelanda ve Nepal'de vatandaşların halihazırda kimliklerde cinsiyet hanesini boş bırakma hakları bulunuyor.

Deutsche Welle Türkçe

DW/AFP, GA/NH

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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