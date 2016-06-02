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Dünya

Kanada Başbakanı, parlamento binasına LGBTİ bayrağı astı

”Kanada olarak LGBTİ özgürlükleri en büyük önem sıramızda"

02 Haziran 2016 18:26

Kanada Başbakanı Justin Trudeau,  tarihinde ilk kez LGBTİ Onur Ayı’nı kutlamak için ülke parlamento binasına LGBTİ bayrağı astırdı.

Gzone’un haberine göre, başbakanın resmi sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlanan bayrak asılışı sırasında özel bir konuşma da gerçekleştiren Justin Trudeau, ”Kanada olarak LGBTİ özgürlükleri en büyük önem sıramızda. Transeksüel özgürlüğü için hazırladığımız yasa tasarısının arifesinde, LGBTİ toplumunu kucaklayan ülkemizin Parlamento binasındaki resmi bayrak alanında gökkuşağının renklerinin de olması bir şarttı” sözleriyle bu anı kutladı.

 

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