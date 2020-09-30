Kamunun borçları yüzünden tedarikin durduğu ilaç ve tıbbi cihazda ödemeler başlıyor

Kamunun borçlarının 19 milyar lirayı bulduğu belirtilen ve uzun süredir sektör temsilcilerinin ödeme çağrısı yaptığı ilaç ve tıbbi cihaz alanında, tedarikçilerle hükümet arasındaki görüşmeler tamamlandı.

Dünya'dan Mehmet Kaya'nın haberine göre, ödemelerin yarısı ekim ayında, diğer yarısı ise ocak 2021’de ödenecek.

Tedarikçilerin ödemeleri bir an önce alma talebine karşılık hükümet kanadında tıbbi cihazda yüzde 22-25 aralığında, ilaçta ise yüzde 6-18 arasında tutardan indirim konusunda ısrarcı olduğu öğrenildi.

Firmalara alacaklarının yarısını Ekim ayında, diğer yarısının ise ocak 2021’de ödeneceği bildirildi.

Ne olmuştu?

Kamu hastanelerinin, ilaç ve tıbbi cihaz alanında tedarikçilere 400 günden fazladır ödeme yapmadığı ortaya çıkmıştı. Sektör temsilcileri birden fazla kez hükümete ödeme yapılmazsa sektörün ayakta kalmakta zorlanacağı çağrıları yapmıştı.

500 hastanenin tıbbi cihaz borcu nedeniyle icralık durumda olduğunu açıklayan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 30 aylık vadeyi bulan borçların ödenmemesi nedeniyle ekonomik krize giren tıbbi cihaz sektörünün bazı illerde hastanelere ürün tedariğini durdurduğunu açıklamıştı.

Mersin Şehir Hastanesi'nin firmalara 'iş ahlakı ve etiği gereği hassasiyet gösterin' diyerek yazdığı yazıyı T24 ile paylaşan Emir, "Hastane yönetimi, sektörden adeta malzeme dileniyor. Devleti bu kadar aciz duruma düşürdüler" demişti.

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