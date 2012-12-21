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Yaşam

Kamil Sönmez son yolculuğuna uğurlandı

Kamil Sönmez için Şakirin Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde, eşi Nilgün, oğlu Murat, kızı Selin ve kardeşi Remzi Sönmez taziyeleri kabul etti

21 Aralık 2012 19:22

Tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden Türk halk müziği sanatçısı Kamil Sönmez için Üsküdar'daki Şakirin Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Kamil Sönmez için Şakirin Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde, eşi Nilgün, oğlu Murat, kızı Selin ve kardeşi Remzi Sönmez taziyeleri kabul etti.

Yakınları, üzerine Orduspor forması konulan Kamil Sönmez'in tabutunun önüne gelerek dua etti. Törene katılan bazı kişilerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Ordu Belediye Başkanı Seyit Torun, Orhan Gencebay, Kadir İnanır, Yavuz Bingöl, Bedri Aysel, Belkıs Akkale, Faruk Tınaz'in da aralarında bulunduğu sanatçılar ile çok sayıda seveninin katıldığı törene, ''Ergenekon'' davası kapsamında tutuklu bulunan CHP Zonguldak Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Haberal da çelenk gönderdi.

Konuşmakta zorlanan Nilgün Sönmez, gazetecilere ''Canım gitti'' dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sönmez'i önce türküleriyle tanıdıklarını belirterek, ''Oynadığı bütün rollerde, söylediği bütün türkülerde güler yüzlü, babacan bir sanatçıydı'' diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da Kamil Sönmez ile aynı sokaklarda büyüdüklerini dile getirerek, ''Gerçekten dostluk ilişkilerimiz çok iyiydi. Sadece Türkiye'nin bir sanatçısını değil, arkadaşımı da kaybettim'' dedi.

Kamil Sönmez'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından karayoluyla yarın toprağa verilmek üzere memleketi Ordu'nun Perşembe ilçesine gönderildi.

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