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Yaşam

Kamil Sönmez yaşamını yitirdi

Türk Halk Müziği Sanatçısı Kamil Sönmez, 65 yaşında hayata gözlerini yumdu

20 Aralık 2012 11:14

Karadeniz müziğinde önemli bir yeri olan Türk Halk Müziği sanatçısı Kamil Sönmez yaşamını yitirdi.

Türk Halk Müziği Sanatçısı Kamil Sönmez, 65 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Böbrek yetmezliği nedeniyle iki yıldır tedavi gören Sönmez, geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirmişti.

Özellikle Karadeniz türkülerini seslendiren Kamil Sönmez, bir dönem oyunculuk da yapmıştı.


Kamil Sönmez kimdir?

 

1947'de Ordu'nun Perşembe ilçesinde doğan Kamil Sönmez'in asıl adı Kamil Sönmer'dir. Çoğunlukla Karadeniz türküleri seslendiren Türk halk müziği sanatçısı ve sinema, tiyatro oyuncusuydu.

İlköğretimini Giresun'da tamamladıktan sonra, Ankara Devlet Konservatuarı Opera-Şan bölümüne girdi. 1966-1968 yılları arasında askerlik görevini yaptı. Askerlik sonrası Avni Dilligil Tiyatrosu'nda profesyonel tiyatro oyunculuğuna başladı. Sırasıyla Ankara Sahnesi ve Ankara Kardeş Oyuncular Tiyatrosu'nda çalışmalarını sürdürdü. Tiyatroda oyunculuğunu sürdürürken Zülfü Livaneli'nin yapımcılığında ilk plağı olan İnce Memed - Hekimoğlu ile şarkıcılığa başladı. Sonra halk türküleri sınavını kazanarak radyoya girdi. Karadeniz türkülerinin en önemli sanatçılarından biri oldu. Bu sırada sinema filmlerinde de rol aldı.

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