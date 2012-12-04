Sanatçı Kamil Sönmez, yoğun bakımda

Sanatçı Kamil Sönmez'in beyin kanaması nedeniyle üç gün önce yoğun bakıma alındığı, durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezi Nefroloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Eyüp Külah, Sönmez'in yaklaşık 2,5 yıldır hastanelerinde diyaliz tedavisi gördüğünü söyledi.

Sönmez'in üç gün önce durumunun ağırlaşması üzerine, gece saatlerinde hastaneye geldiğini kaydeden Külah, tetkikleri yaptıkları sırada beyin kanaması teşhisi konulduğunu belirtti.

Beyin cerrahisi bölümündeki doktorların gerekli girişimlerde bulunduğunu ifade eden Külah, “Cumartesi gecesinden beri yoğun bakımda. Şu anda uyutuluyor. Bu süreçte kanama alanı temizleniyor. Bir kaç gün içerisinde gelişmelerin hangi yönde olacağı belli olur. Hayati riski var. Bir kaç gün içerisinde uyandırılacak” diye konuştu.