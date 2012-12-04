T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Sanatçı Kamil Sönmez, yoğun bakımda

Beyin kanaması nedeniyle üç gün önce Başkent Üniversitesi'nde tedavi altına alınan Kamil Sönmez'in hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi

04 Aralık 2012 18:47

Sanatçı Kamil Sönmez'in beyin kanaması nedeniyle üç gün önce yoğun bakıma alındığı, durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezi Nefroloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Eyüp Külah, Sönmez'in yaklaşık 2,5 yıldır hastanelerinde diyaliz tedavisi gördüğünü söyledi.

Sönmez'in üç gün önce durumunun ağırlaşması üzerine, gece saatlerinde hastaneye geldiğini kaydeden Külah, tetkikleri yaptıkları sırada beyin kanaması teşhisi konulduğunu belirtti.

Beyin cerrahisi bölümündeki doktorların gerekli girişimlerde bulunduğunu ifade eden Külah, “Cumartesi gecesinden beri yoğun bakımda. Şu anda uyutuluyor. Bu süreçte kanama alanı temizleniyor. Bir kaç gün içerisinde gelişmelerin hangi yönde olacağı belli olur. Hayati riski var. Bir kaç gün içerisinde uyandırılacak” diye konuştu.

ETİKETLER

kamil sönmezyoğun bakımbeyin kanaması

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24