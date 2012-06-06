'Kamhi yat yüzünden intihar etmedi'

İş adamı Hayati Kamhi'nin, ürettiği bir yatın batması sonucu yaşadağı ekonomik sorunlar nedeniyle intihar ettiği yönündeki iddialara, ortağı karşı çıktı.

Kamhi’nin ortaklarından ve batan yat Yogi’nin şantiye şefliğini yürüten Mehmet Karabeyoğlu, intihara bu durumun neden olduğunu düşünmediğini söyledi.

Karabeyoğlu, "Batan yata ilişkin hiçbir mali sorumluluğumuz yok. Bütün sorumluluk sahibine ait. Biz bütün sertifikalarımızı almışız, herşey usulüne mükemmel uyumla yapılmış. Sayın Kamhi’nin intiharına bu yatın neden olduğunu düşünmüyorum“ şeklinde konuştu.

Karabeyoğlu'nun, “Çocuğu gibiydi. Çok üzüldü. 3 yıllık emeğiniz batıyor, kolay değil. Ben de çok üzüldüm" dediği yatla ilgili bilgilerin de bulunduğu haber Hürriyet gazetesinde yer aldı.

Habere göre yat, Fransız LOV Groupe’un sahibi iş adamı ve medya patronu Stephane Courbit’ye ait. Courbit, eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy’e yakın bir iş adamı olarak tanınıyor. Le Monde gazetesinin “Sarkozy döneminin iş adamlarından” diye tanımladığı Courbit, 2010’da Hayati Kamhi’nin sahibi olduğu Proteksan Turquoise firmasına yat sipariş etti ve 3 yıl süren yapım çalışmalarıyla Kamhi de tek tek ilgilendi.

Haberde ayrıca, Fransız medyasında da yatın batmasının şüphe uyandırdığı ve Courbit hakkında “Bu yatı sigortadan para alabilmek için batırdı" iddilarının ortaya atıldığı belirtildi. Basında, Courbit’nin adının L’Oreal skandalına kadar bulaştığı, milyarder iş adamanın durumunun aslında sanıldığı kadar iyi olmadığı, L’Oreal’in yaşlı patronu Liliane Bettencourt’u 143 milyon Euro dolandırdığı, bu parayı isteyen kızı François Meyer Bettencourt’a ödeme güçlüğü çektiği yazıldı.