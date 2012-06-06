T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Kamhi yat yüzünden intihar etmedi'

İstanbul’daki evinde ölü bulunan Hayati Kamhi’nin intiharına, iş adamının tershanesinde üretilen ve bir süre önce batan yatın neden olduğu iddiası ortaya atılmıştı

06 Haziran 2012 10:07

 

İş adamı Hayati Kamhi'nin, ürettiği bir yatın batması sonucu yaşadağı ekonomik sorunlar nedeniyle intihar ettiği yönündeki iddialara, ortağı karşı çıktı.
 
Kamhi’nin ortaklarından ve batan yat Yogi’nin şantiye şefliğini yürüten Mehmet Karabeyoğlu, intihara bu durumun neden olduğunu düşünmediğini söyledi.
 
Karabeyoğlu, "Batan yata ilişkin hiçbir mali sorumluluğumuz yok. Bütün sorumluluk sahibine ait. Biz bütün sertifikalarımızı almışız, herşey usulüne mükemmel uyumla yapılmış. Sayın Kamhi’nin intiharına bu yatın neden olduğunu düşünmüyorum“ şeklinde konuştu.
 
Karabeyoğlu'nun, “Çocuğu gibiydi. Çok üzüldü. 3 yıllık emeğiniz batıyor, kolay değil. Ben de çok üzüldüm" dediği yatla ilgili bilgilerin de bulunduğu haber Hürriyet gazetesinde yer aldı.
 
Habere göre yat, Fransız LOV Groupe’un sahibi iş adamı ve medya patronu Stephane Courbit’ye ait. Courbit, eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy’e yakın bir iş adamı olarak tanınıyor. Le Monde gazetesinin “Sarkozy döneminin iş adamlarından” diye tanımladığı Courbit, 2010’da Hayati Kamhi’nin sahibi olduğu Proteksan Turquoise firmasına yat sipariş etti ve 3 yıl süren yapım çalışmalarıyla Kamhi de tek tek ilgilendi.
 
Haberde ayrıca, Fransız medyasında da yatın batmasının şüphe uyandırdığı ve Courbit hakkında “Bu yatı sigortadan para alabilmek için batırdı" iddilarının ortaya atıldığı belirtildi. Basında, Courbit’nin adının L’Oreal skandalına kadar bulaştığı, milyarder iş adamanın durumunun aslında sanıldığı kadar iyi olmadığı, L’Oreal’in yaşlı patronu Liliane Bettencourt’u 143 milyon Euro dolandırdığı, bu parayı isteyen kızı François Meyer Bettencourt’a ödeme güçlüğü çektiği yazıldı.

ETİKETLER

hayati kamhi

İlgili Haberler

İş adamı Hayati Kamhi intihar etti!

Kamhi’nin eşi Camilla Kamhi fenalık geçirdi. İntihar haberi üzerine İsrail Başkonsolosluğu’ndan görevliler de geldi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24