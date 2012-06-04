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Yaşam

İş adamı Hayati Kamhi intihar etti!

Kamhi’nin eşi Camilla Kamhi fenalık geçirdi. İntihar haberi üzerine İsrail Başkonsolosluğu’ndan görevliler de geldi

04 Haziran 2012 13:42

İş adamı Hayati Kamhi, Çengelköy'deki evinde ölü bulundu. Kamhi'nin kafasında mermi yarası ve yanında da bir adet silah bulunduğu öğrenildi.

Çengelköy’deki Villasında ağır yaralı bulunan 62 yaşındaki Hayati Kamhi için hemen ambulans çağrıldı. Ancak telaş yüzünden 112 Acil Servis’e adres yanlış verildi. Bu yüzden ambulans bir türlü olay yerine ulaşamadı. Daha sonra villadan arayanlar doğru adresi verdi.  DHA'nın haberine göre, ambulans görevlileri villaya geldiğinde Hayati Kamhi’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

 

Kamhi kimdir?

 
Elektrik mühendisliği okuyan Hayati Kamhi, İstanbul’daki önde gelen yat tersanelerinden Proteksan Turquoise A.Ş. ile tekne ve üst yapılar inşa eden Çelik Yat A.Ş.nin kurucusu ve sahibiydi. Daha önce de Cenevre’deki Farimex SA ve Elektronal Elektronik A.Ş.’yi kurmuştu. Hayati Kamhi "karışıklık" yüzünden Türkiye’yi 1980’lerde terk edip Cenevre’ye yerleşti. Hayati Kamhi, tam 22 yıl sonra "Türkiye’nin iyi bir noktaya geleceğini" gördüğünü belirterek Türkiye’ye dönmüştü.
 
Hayati Kamhi Musevi cemaatinin önemli isimlerinden Jak Kamhi'nin en büyük oğlu, Cefi Kamhi'nin de ağabeyiydi.  Hayati Kamhi, üç oğlu bulunan Jak Kamhi'nin en büyük oğluydu. Hayati Kamhi'nin iki eşinden toplam üç çocuğu bulunuyor.

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