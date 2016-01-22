Kamer Genç'in unutulmaz polemikleri ve sözleri

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç söyledikleriyle, söyleyiş biçimiyle ve muhalefet tarzıyla her zaman meclisin en renkli siyasetçilerinden biri oldu.

Radikal'in haberine göre Kamer Genç, meclisin hiç kuşkusuz en çok tartışılan isimlerinden biri. Söyledikleri, yaptıkları, aldığı cezalar onu hep gündemin üst sıralarına taşıdı.

Kamer Genç'in unutulmaz tartışmaları:

Kamer Genç’i hafızalara kazıyan olay “Çiçek sulama”yla başladı. Genç bir kadınla oğlunun evinde geceyi geçirdiği söylentilerine Genç “Oğlumun evine çiçek sulamaya gitmiştim” diyerek cevap verdi.

Sivrisinek az...

Kamer Genç önce "Anlayana sivrisinek az, anlamayana davul zurna saz" sonra da "Anlayana sivrisinek az, anlamayana davul zurna çok" şeklinde atasözünü yanlış söylemesiyle gündeme gelmişti.

"İntihar edeceğim"

Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi durumunda aday olacaktır ve çok iddialıdır: Söz veriyorum size, halk beni seçmezse intihar edeceğim. Söz veriyorum burada intihar edeceğim. Ama halk beni seçerse siz intihar etmiş olacaksınız.

"Haysiyetsiz misiniz afedersiniz?"

Kendisini yanlış anlayan bir milletvekilini azarlarken seçtiği kelimeler bile yeni bir polemik başlatmıştı: "Don demedim kardeşim, bor dedim. Haysiyetsiz misiniz afedersiniz?"

Kaçıncı eşi olurdunuz?

Kamer Genç Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'e yönelik olarak “Atatürk olmasa acaba hangi tarikat mensubunun kim bilir kaçıncı eşi olurdunuz” demiş ve büyük tepki almıştı.

Gelen tepkileri susturmak için tekrardan kürsüde açıklama yaptığı sırada, AK Parti Tokat Milletvekili Zeyid Aslan sinkaflı çok ağır bir küfür söylemiş, buna karşılık olarakta Kamer Genç kürsüdeki su bardağını fırlatmıştı.

"AKP'nin cezaları onurdur"

Kınama cezası ve CHP saflarından gelen özre rağmen Genç; “Benim adıma niye özür diliyorlar. Ben özür dileyecek bir şey söylemedim. Bin tane kınama cezası versinler, AKP'nin verdiği cezalar benim için onurdur.” Diyerek kendini savunmuştu.

Fenerle meclise geldi

2014'te Almanya'da faaliyet gösteren Deniz Feneri Derneği'nin topladığı 41 milyon avroluk paranın bir kısmını amaç dışında kullanmasıyle ilgili Deniz Feneri soruşturmasında hiç gelişme olmamasını protesto etmek için dönemin Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin istifa edinceye kadar yanında fener taşıyacağını söyledi.