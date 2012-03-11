Kamalak: Zimmete para geçirme iddiası uydurmadır, bizdeki para hedefine gider

T24 - Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Mustafa Kamalak, parti için toplanan ve miktarı net olarak bilinmeyen ’cihat paralarının’ eski başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın çocuklarının zimmetine geçirildiği iddiaları ile ilgili, "Böyle bir şey olamaz. Bizdeki para hedefine aktarılır" dedi.

Partisinin İl Kongresi’ne katılmak üzere sabah saatlerinde Tokat’a gelen SP Genel Başkanı Mustafa Kamalak, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kamalak, bir gazetecinin parti içinde toplanan ve miktarı net olarak bilinmeyen ’cihat paraları’nın eski başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın çocuklarının zimmetine geçirildiği yönündeki iddialarla ilgili sorusuna, "Cihat için toplanan paraların o tarafa geçtiği iddiası uydurmadır, böyle bir şey olamaz" dedi.

Basında yer alan habeler ile ilgili olarak da Kamalak, "Basın her zaman öyle şeyler yapar. Bir zaman da Mercümek olayı falan vardı 90’lı yıllarda. Bizdeki her para hedefe aktarılır" diye konuştu. Kamalak, ayrıca iddiayı ortaya atan Oğuzhan Asiltürk ile telefonda konuştuğunu, kendisinin öyle bir konuşma yapmadığını söylediğini aktardı.