'Yardım paralarını hoca değil çocukları zimmetine geçirdi'

T24 - Saadet Partisi (SP), parti için toplanan ve miktarı net olarak bilinmeyen “cihat paralarının” eski başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın çocuklarının zimmetine geçirildiği iddia edildi.

Milliyet gazetesinin haberine göre; Milli Görüş’ün temsilcisi Saadet Partisi (SP), parti için toplanan ve miktarı net olarak bilinmeyen “cihat paralarının” eski başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın çocuklarının zimmetine geçirdiği iddiasıyla çalkalanıyor. İddiayı ortaya atan Oğuzhan Asiltürk dün “Bu konu partimiz içinde, kendi aramızda konuştuğumuz bir mevzudur. Böyle konuları aleni konuşmayız, medyanın önünde asla konuşmayız” derken, iddiayı “Milli Görüş kardeşliğini yıpratma amaçlı” olarak niteleyen Fatih Erbakan “Bizlerin milli görüş camiası olarak daha dikkatli olmamız gerekir” dedi.

Hürriyet gazetesinde dün yer alan habere göre, SP kulislerinde büyük yankı uyandıran iddia, 27 Şubat 2011’de yaşamını yitiren Erbakan’ın sağlığında partinin iki numaralı ismi olan Oğuzhan Asiltürk tarafından partisinin Bursa örgütünün 11 Eylül 2011’de düzenlediği bir toplantıda dile getirildi. Asiltürk, toplantıda şunları söyledi:

“Erbakan Bey zeki bir kişiydi, borçlarının evlatlarına kalacağını bildiği için davaya ait bütün taşınmazları oğlunun ve damadının üzerine kaydetti. Ben de vefatından sonra damadı Mehmet Altönöz’ü çağırıp bu borçları ödemelerini söyledim. Çünkü istihbarattan bana gelen bilgilere dayanarak, hangi bankada ne kadar hesapları olduğunu belirttim. Bu olaya Recai Kutan, Ahmet Tekdal ve Fehim Adak da şahitlerimdir. Biz daha çok şeyler biliyoruz, ama bunları şimdilik saklıyoruz. Siz yine de bu konuları dışarıda konuşmayınız.”



Hoca değil çocukları



Asiltürk’e, 21 Şubat’ta Konya Ticaret Odası’nda düzenlenen Erbakan’ı anma etkinliğinde bir katılımcı, “Erbakan Bey zeki bir kişiydi, borçlarının evlatlarına kalacağını bildiği için davaya ait bütün taşınmazları oğlunun ve damadının üzerine kaydetti diyorsunuz, burada ise Erbakan’ın üstün meziyetlerinden bahsediyorsunuz, bu yaptığınız iki yüzlülük değil mi” diye sordu. Bunun üzerine Asiltürk, “O söylediğim de gerçekti bu söylediğim de” dedi.

Bir başka katılımcı da, “O söylediğinin neresi gerçek, cihat malını zimmetine mi geçirdi Hoca?” diye sorunca Asiltürk, “Hayır, ne Hocası, terbiyesizliğe bak, Hoca değil çocukları zimmetine geçirdi” yanıtını verdi.



Medya önünde konuşmayız



Kamuoyuna yansıyan bu iddiası parti tabanında rahasızlık yaratan Asiltürk ise Habervaktim’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Biz demokratik bir partiyiz. Özgürlüğün olduğu bir partiyiz. Hele ki partimizle ilgili konuları en ince detayına kadar istişare ederiz. Bu konu da partimiz içinde, kendi aramızda konuştuğumuz bir mevzudur. Buranın altını özellikle çizmek istiyorum: Kendi aramızda konuştuğumuz bir konudur. Böyle konuları aleni konuşmayız, medyanın önünde asla konuşmayız. Nitekim Bursa’da basına böyle bir demeç kesinlikle vermedim, vermem de. Gerek görüyorsak konuyu partimiz içinde yine tartışırız, konuşuruz.” Asiltürk ANKA Ajansı’ndan geçen açıklamasında da benzer ifadeler kullandı.



Tekda “Bilgim yok” dedi



Asiltürk’ün şahit olarak gösterdiği, SP’de yıllarca siyaset yapan, Erbakan’ın yakın kurmaylarından Ahmet Tekdal ise Milliyet’e yaptığı açıklamada, konuyla ilgili bir olmadığını söyledi. Konunun Asiltürk’e sorulması gerektiğini belirten Tekdal, “Söylenenlerin ne derecede doğru olduğunu bilmiyorum. Bu nedenle bir şey söyleyemeyeceğim” dedi.