Zimmet iddiası Saadet'i karıştırdı

T24- Saadet Partisi (SP) kulisleri, parti için toplanan “cihat” parasını, eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan’ın çocuklarının zimmetine geçirdiği iddiasıyla sarsılıyor.



Hürriyet'teki habere göre, SP kulislerinde büyük yankı uyandıran iddiayı, Necmettin Erbakan’ın sağlığında partinin 2 numaralı ismi olan Oğuzhan Asiltürk, partisinin Bursa örgütünün düzenlediği bir toplantıda dile getirdi.

Asiltürk, 11 Eylül’deki toplantıda şunları söyledi: “Erbakan Bey zeki bir kişiydi, borçlarının evlatlarına kalacağını bildiği için davaya ait bütün taşınmazları oğlunun ve damadının üzerine kaydetti. Ben de vefatından sonra damadı Mehmet Altönöz’ü çağırıp bu borçları ödemelerini söyledim. Çünkü istihbarattan bana gelen bilgilere dayanarak, hangi bankada ne kadar hesapları olduğunu belirttim. Bu olaya Recai Kutan, Ahmet Tekdal ve Fehim Adak da şahitlerimdir. Biz daha çok şeyler biliyoruz, ama bunları şimdilik saklıyoruz. Siz yine de bu konuları dışarıda konuşmayınız.”

Asiltürk’e, 21 Şubat’ta Konya Ticaret Odası’nda düzenlenen Erbakan’ı anma etkinliğinde bir katılımcı, “Erbakan Bey zeki bir kişiydi, borçlarının evlatlarına kalacağını bildiği için davaya ait bütün taşınmazları oğlunun ve damadının üzerine kaydetti diyorsunuz, burada ise Erbakan’ın üstün meziyetlerinden bahsediyorsunuz, bu yaptığınız iki yüzlülük değil mi?” diye sordu. Bunun üzerine Asiltürk, “O söylediğim de gerçekti bu söylediğim de” dedi. Bir başka katılımcı da, “O söylediğinin neresi gerçek, cihat malını zimmetine mi geçirdi Hoca?” diye sorunca da, Asiltürk, “Hayır, ne Hocası, terbiyesizliğe bak, Hoca değil çocukları zimmetine geçirdi” dedi. Asiltürk’ün bu iddiasına henüz Erbakan ailesinden bir tepki gelmezken, parti tabanı ise tepkili.