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Ekonomi

Kalkınma Bakanı: 2017'de enflasyon yüzde 8 olacak

Enflasyon şubatta, 5 yıl sonra ilk defa çift haneli rakamları görerek 10,13 olmuştu

13 Mart 2017 17:51

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, şubat ayında 2012 yılından bu yana ilk defa çift haneli rakamları görerek, yüzde 0,81 artışla 10,13 seviyesine yükselen enflasyon hakkında, "2017'de enflasyon, mayıs, haziran'dan itibaren yönünü aşağı çevirerek yüzde 8 olacak" dedi.

"2017 için yüzde 4,4 büyüme beklentisi de korunuyor" diyen Kalkınma Bakanı, NTV'nin canlı yayınında ekonomiye dair değerlendirmelerini paylaştı.

Elvan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle oldu:

*Büyümede 2016 son çeyrekte yüzde 2.5, belki biraz daha üzerinde büyüme bekliyoruz; 2016 genelinde ise beklentimiz büyümenin 2.5 civarında oluşacağı

*2017'ye ilişkin yüzde 4.4 olan büyüme beklentimizi şu an koruyoruz

*Cazibe merkezleri projesinde 82 milyar TL'lik yatırım başvurusu var, 357,182 istihdam öngörülüyor

*Enflasyon iki ay daha bu şekilde devam edebilir; Mayıs, Haziran'dan itibaren aşağı yönlü bir trend olacaktır, 2017 için öngörümüz yüzde 8

*Merkez Bankası ve hükümet dövizdeki dalgalanmaların önüne geçmek için ciddi tedbirler aldı dalgalanma minimuma indi; TCMB dalgalanma ihtimalinde gerekli tedbirleri alıyor, her zaman da alacak

*Dövizde önümüzdeki günlerde aşağı yönlü bir trend oluşacağını düşünüyorum.

Perşembe günü faiz kararlarını açıklayacak olan Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, "Gerekirse ilave sıkılaştırma yapabiliriz" demişti:

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