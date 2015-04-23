Yemen'de Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerine karşı savaşan Şii direnişçilerden Ensarullah hareketi üyesi Fadıl el Mutaa, gerçekleştirilen saldırılarda basına yansıyanların aksine sivillerin etkilendiğine dikkat çekerek, "Kalaşnikoflarla Suudların sonunu getireceğiz" dedi.

Sputnik'in haberine göre, Şii Ensarullah hareketi üyesi Fadıl el Mutaa, verdiği demeçte Yemen'deki durumun dünya basınına yansıyanın aksine sivilleri de çok etkilediğini söyledi. Kara operasyonunu durduran Suudlara güvenilmeyeceğini; taşlar ve kalaşnikoflarla Suudlara karşı savaşacaklarını belirten Mutaa, her tür kara saldırısına hazır olduklarını açıkladı.

'Onların saldırılarına cevap vermedik çünkü bizim elimizde, onlarda olduğu gibi silahlar yok'

Yemen'deki durumun sorumlusu olarak Suudları gördüklerini ve Yemen'deki her tür Suud eyleminin gayrimeşru olduğunu belirten Mutaa, ellerinde balistik füze olduğu iddialarını da sert bir dille yalanladı ve; "Suudlara, daha önce kimsenin bir diğerine göstermediği ölçüde bir sabır gösterdik. Neden Suudi Arabistan sınırı yakınlarında konuşlanmış Ensarullah'ı hedef almak yerine, sivilleri öldürüp kamu binalarını bombalıyorlar? Onların saldırılarına cevap vermedik çünkü bizim elimizde, onlarda olduğu gibi silahlar yok. Karşılarına, karadan saldırı gerçekleştirdiklerinde çıkacak ve sonlarını da, kalaşnikoflarla, taşlarla, elimizde ne varsa onunla getireceğiz. Topraklarımıza ayak bastıkları anda onlara gücümüzü kanıtlayacağız" dedi.

Mutaa, yalnızca kendinden başka kimseden medet ummayan özgür insanlara gereksinim duyduklarını ve sadece Suudlarla değil aynı zamanda El Kaide ile de savaştıklarını belirtti. Kendilerine yönelik saldırıda bulunan herkese karşı aynı kararlılıkla direneceklerini de ekleyen Mutaa, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne kayıtsızlıklarından dolayı tepki gösterirken, Rusya'ya teşekkür etti.