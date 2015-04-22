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Dünya
Deutsche Welle

Suudi Arabistan'ın Yemen'deki hava operasyonu sona erdi

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon yaklaşık bir aydır Yemen'deki Şii militanlara karşı sürdürdüğü hava saldırılarına son verdiğini açıkladı. Hava saldırılarına son veren Riyad şimdi de kara harekâtı sinyali verdi.

22 Nisan 2015 11:55


Koalisyon sözcüsü General Ahmed Asiri, hava operasyonuna Yemen Devlet Başkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin isteğiyle son verildiğini söyledi. Askeri hedeflere ulaşıldığını kaydeden Asiri, koalisyonun sorunun siyasi çözümüne yoğunlaşacağını belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mersiye Efhem, Suudi Arabistan ve müttefiklerinin aldığı kararı "siyasi çözüm doğrultusunda atılmış ileri bir adım" olarak niteledi.

Kara harekâtı sinyali

Hava saldırılarına son veren Suudi Arabistan, Yemen'e askeri müdahalesinin ikinci aşamasında kara harekâtı sinyali verdi. Suudi Arabistan Kralı Salman, Ulusal Muhafız ordusuna Yemen operasyonuna katılma emri verdi. Ulusal Muhafızlar 75 bin asker ve aşiretlerin sağladığı 25 bin silahlı savaşçıdan oluşuyor. Milli Güvenlik Bakanı Mitab Bin Abdullah Bin Abdul Aziz, "Ulusal Muhafızların diğer kara unsurlarının yanında savaşmaya hazır olduğunu" söyledi.

ABD bölgedeki askeri varlığını artırdı

ABD, Suudi Arabistan'ın hava saldırılarına son verme kararını memnuniyetle karşıladı. Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Alistair Baskey, "Washington yönetiminin BM'nin kolaylaştıracağı siyasi süreç ve insani yardım desteğinin sürdürülebilmesine destek olmaya devam edeceğini" açıkladı.

Bu arada ABD Umman Denizi'ndeki askeri varlığını artırıyor. ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Steven Warren, "USS Theodore Roosevelt" uçak gemisinin bölgeye yollandığını açıkladı. Uçak gemisine "USS Normandy" kruvazörü eşlik ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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