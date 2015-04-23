Kalamış ve Fenerbahçe sahili imara açılıyor

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 17 Mart 2015’te onayladığı yeni imar planı, İstanbul Kalamış Yat Limanı’nda yapılaşmanın önünü açıyor. 115 bin 469 metrekare büyüklüğü olan limana, otopark hariç 15 bin metrekare inşaat yapılabilecek. Kadıköy Belediyesi, rant amaçlı yapılaşmaya izin veren karara itiraz etti. ‘Çevresel Etki Değerlendirme Raporu’ olmadığının altını çizen Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, buraya turizm tesisi ile AVM yapılacağını, nüfusun ve trafiğin artacağını söyledi. “Halkın kıyı kullanımı engellenmektedir.” dedi.

Cafer Can’ın Zaman’da yer alan haberine göre, Kadıköy Belediyesi, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nda rant amaçlı yapılaşmaya izin veren Özelleştirme Yüksek Kurulu kararına itiraz etti. Kurul’un onayladığı ve Kalamış-Fenerbahçe sahilini Kadıköylülerin kullanımına kapatan imar planının ‘Çevresel Etki Değerlendirme Raporu’ (ÇED) olmadığının altını çizen Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı, eski planlarda kamu kullanımına açık kıyı alanı iken söz konusu imar plan kararları ile halkın kıyı kullanımını engellemektedir.” dedi. Bölgeye yoğun turizm tesisleri ve AVM yapılacağını söyleyen Başkan Nuhoğlu, nüfus ve taşıt yoğunluğunun iyice artacağını savundu. Yüksek Kurul’a yaptıkları itirazdan sonuç alınmazsa planlara dava açılacağını belirtti.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 17 Mart 2015’te onayladığı yeni imar planı teklifine göre Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’nda yapılaşmanın önü açılacak. Bu karara göre 115 bin 469 metrekare büyüklüğü olan yat limanına otopark hariç 15 bin metrekare inşaat alanı yapılabilecek. Yapılaşma kararına göre limana 7,5 metre yüksekliğinde iki katlı turizm tesis alanı kurulabileceğini dile getiren Nuhoğlu, yat limanı içinde istenirse 750’şer metrekarelik 10 farklı blok ticaret alanı ve otel inşaatının yapılabileceğini söyledi.

SİT alanına otel inşaatı yapılacak

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun onayladığı karara yasal hakkını kullanarak itiraz eden Kadıköy Belediyesi Başkanı Nuhoğlu, Fenerbahçe Kalamış Yat Liman Alanı’nın 2. derece doğal sit ve 3. derece arkeolojik sit alanı olduğunu vurguladı. İmara açılmak istenen yat limanının 1. derece doğal sit alanı olan Fenerbahçe Yarımadası’nın komşusu olması sebebiyle yapılaşmanın sınırlanması ve artırılmaması gerektiğini söyleyen Nuhoğlu, “Yürürlükte bulunan 100 bin ölçekli İstanbul Çevre Düzeni İmar Planı’nda iskele ve yat limanları alanına yapılacak yapılar arasında turizm tesis alanı bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu plan 100 bin ölçekli plana da aykırıdır.” dedi. Yat limanı alanının büyütülmesinin sakıncalarına değinen Nuhoğlu, yat limanı imara açılırsa ekolojik dengenin bozulacağını ve yoğun kirlilik yaşanacağını kaydetti. Kadıköy Belediyesi’nin yeni imar planı hakkındaki olumsuz görüşüne rağmen yapılaşma olacağını belirten Nuhoğlu, “Kadıköylülerin Fenerbahçe sahilini kullanım hakkını engelleyen, yat limanı ve çevresini yapılaşmaya açan bu karar karşısında kamuoyunu harekete geçmeye çağırıyoruz.” dedi.

Özelleştirme sürecinde ne oldu?

Kalamış Fenerbahçe Yat Limanı, 2011’de özelleştirme kapsamına alındı. Yat limanına ait koruma amaçlı imar planları ise 2013’te hazırlandı ve onaylandı. Özelleştirme Yüksek Kurulu tasdikli bu planlara yapılaşma yoğunluğu getireceği için Kadıköy Belediyesi itiraz etti ve dava açtı. Danıştay Altıncı Dairesi, 2014’te planlar hakkında yürütmenin durdurulması kararı verdi. Kadıköy Belediye’sinin olumsuz görüşüne rağmen Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’na ait imar planı tekliflerini Özelleştirme Yüksek Kurulu geçtiğimiz mart ayında onayladı.

Gölet ihalesinde en yüksek teklifi Atmaca verdi

Uzun süre tartışmalara konu olan İstanbul Bahçeşehir’deki gölet alanı ile ilgili ihale dün yapıldı. Hurriyet.com.tr’nin haberine göre ihalede en yüksek teklifi 103 milyon lira ile Atmaca Grup verdi. İhalede en yüksek teklifi veren Atmaca, Sunny markası ile ev elektroniği alanında faaliyet gösteriyor. İhale Makro İnşaat ile Atmaca Grup arasında geçti. İhaleyi kazanan firmanın 11 bin metrekare inşaat yapma izni var. Konut alanına yasak bölgede yapılacak ticari alanların yüksekliği ise 6 metreyi geçemeyecek. Atmaca Grup, Esenyurt’ta bulunan 110 dönüm kapalı alanda faaliyet gösteriyor. Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, gölet alanını daha da büyüteceklerini söylerken, bölgede yaşayanlar alanın betonlaşacağına yönelik eleştirilerini gündeme getirmişti. İhalenin iptali ve belediye başkanına verilen yetkinin iptali istemi ile İstanbul İdare Mahkemesi’ne dava açıldı. Mahkemenin vereceği karara göre, hukuki sürecin takip edilmesi bekleniyor.