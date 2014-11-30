İmara aykırı restore edilen Vahdettin Köşkü'nde ağaç katliamı

Cumhurbaşkanlığı çalışma ofisi olarak kullanılmak üzere restore edilen Çengelköy sırtlarında bulunan Vahdettin Köşkü’nün Boğaziçi Kanunu’na aykırı bir şekilde restore edildiği ortaya çıktı.

Üç yılda yapılan çalışmalar sonucu çehresi baştan sona değişen köşkün bahçesinde 300 ağacın yeni yapılaşma nedeniyle kesildiği ileri sürülüyor.

Mustafa Gürlek’in Zaman’daki haberine göre, Vahdettin Köşkü’nün, 2009 yılı imar sınırları ve restorasyon bitiminden sonraki durumunu gösteren uydu fotoğrafları, vahameti gözler önüne seriyor.

2011 yılında aslına uygun bir şekilde restore edilmek amacıyla yıkılan Vahdettin Köşkü’nün etrafında bulunan 300 kadar ağacın kesilmekle kalmamış Boğaziçi İmar Kanunu gereği aynıyla ve binaların yerinde restorasyonu zorunluluğu bulunurken bu kural hiçe sayılmış.

Restorasyon ile köşkün çevresinde ciddi değişikliklere kapı aralanmış. Boğaziçi öngörümün bölgesinde bulunması, tarihieser hüviyeti nedeniyle çok hassas restorasyon kuralları uygulanması gerekirken, bölge ‘resmi alan’ statüsüne alınmak suretiyle adeta her türlü imar hukuksuzluğuna zemin hazırlanmış.