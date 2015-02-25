Gökçeada ve Bozcaada 'turizm alanı' adıyla imara açılıyor

Bozcaada ve Gökçeada’yı “bağevi” adı altında imara açan düzenleme Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın revize edip onayladığı 1/100 bin ölçekli plandan çıkarıldı. Ancak özellikle Gökçeada “turizm alanı” adı altında imara açılıyor.

İdris Emen’in Radikal’deki haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, meslek odalarının itirazları doğrultusunda revize edip yeniden onayladığı Balıkesir-Çanakkale bölgesi 1/100 bin Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nı sitesinde yayınlandı.

Bozcaada ve Gökçeada’yı ‘bağevi’ adı altında imara açan düzenleme yeni plandan çıkarıldı. Ancak daha önceki planda Bozcaada ile ilgili itiraza konu olan, “kıyı bölgesinin önemli bir kısmının turizm alanı ilan edilerek imara açılması” ve Gökçeada ile ilgili hiçbir itirazın dikkate alınmadan yeni imar düzenlemesi yapılması sorunları sürüyor.

Akvaryum koyu ve çevresi imar planından çıkartıldı

Daha önce hazırlanan 1/100 binlik plan Bozcaada’nın güney kıyılarını turizm alanı, doğal SİT alanı olan Akvaryum Koyu ve çevresinin kentsel gelişim alanı olarak imara açıyordu. Yine eski plan adanın tüm tarım alanlarını da bağ evi adı altında yapılaşmaya açıyordu. Yapılan itirazlar sonucunda Akvaryum Koyu ve çevresindeki kentsel gelişim alanları kaldırıldı. Bağevi adı altında tarım alanlarını imara açan düzenleme yeni plana girmedi çıkartıldı.

Ancak Bozcaada’nın güney kıyıları yeni planda da turizm alanı ilan edildiği için bu bölgelerdeki yapılaşma adanın doğallığını bozmasından endişe ediliyor.

Gökçeada'da SİT alanları turizm alanı adıyla imara açılıyor

Daha önce hazırlanan 1/100 binlik planda Gökçeada ile ilgili yapılan düzenlemeler yeni hazırlanan 1/100 binlik planda aynı şekilde yer alıyor. Yeni plana göre Gökçeada’nın; ‘Yaban hayatı koruma ve geliştirme alanı’, Arkeolojik SİT alanı olan İncirlik kıyıları, Flamingoların göç yolunda bulunan Tuz gölünün doğusu ve batısındaki sulak alan, doğal SİT alanı olan Güney sahillerinin neredeyse tamamı turizm alanı olarak imara açılıyor.

İlk kez 2014 tarihinde hazırlanan 1/100 binlik plan yer alan Çanakkale Boğaz Köprüsü revize edilen yeni planda da yer alıyor. Yeni plana göre Çanakkale Boğaz Köprüsü İstanbul – İzmir transit otoyolu çerçevesinde Gelibolu-Lapseki arasında yapılacak.

İlk hazırlanan 1/100 binlik plan, nüfusu 1 milyon 654 bin olan Çanakkale- Balıkesir bölgesinin 2040 yılı nüfusunu 4 milyon 600 bin olarak öngörüyordu. Neredeyse nüfusu üç katına çıkaran düzenlemeye meslek odaları tepki gösterince, yeni plana göre Balıkesir-Çanakkale için 2040 yılında öngörülen nüfus 2 milyon 800 bin olarak belirlendi.

Eski hazırlanan planda Gökçeada’nın güney sahilleri, Çanakkale’nin batı kıyıları ile Saros Körfezi, Şirinköy-Uğurlu doğusundaki ormanlık alanı, Avşa adasının kıyı bölgelerinin yüzde 90’nı ve Paşalimanı adasını ormanlık bölgeleri dışında bütün sahilleri turizm alanı ilan edilmişti. Yeni hazırlanan planda bu bölgeler yine turizm alanı olarak ilan edildi. Yeni plana göre bu bölgeler turizm adı altında yapılaşmaya açılacak.

Eski planda Bandırma ilçesinin batısındaki çevre yolu ile kıyı kesimi arasında bulunan yaklaşık 4 bin 800 hektarlık alan sanayi alanı olarak ilan edilmişti. Meslek odalarının tepkisi üzerine yeni planda Bandırma sanayi alanı 4 bin 800 hektardan bin hektara düşürüldü. Çanakkale’nin kuzey kıyılarını enerji üretim tesisi olarak gösteren eski plan notlarına da bir takım düzenlemeler yapıldı Eski plan ithal kömüre dayalı termik santrallerinim Çanakkale’nin kuzey kıyılarında kurulabileceğini belirtirken, yeni plan ise Çanakkale’nin kuzey kıyılarında termik santral kurulma fikrinin değerlendirilebileceğini belirtiyor.