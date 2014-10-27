Kakao yaşlanmaya bağlı hafıza kaybını önleyebilir

ABD'de yapılan bir bilimsel çalışma, kakaodan elde edilen "flavanol" adlı maddenin, yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkan hafıza kaybı sorununu giderebileceğini gösterdi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Columbia Üniversitesi Tıp Merkezi'nden (CUMC) bilim adamlarının yaptığı araştırma, yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkan hafıza kaybının beynin belirli bir bölgesindeki değişikliklerden kaynaklandığını gösterdi. Çalışma, besin takviyesini içeren bir müdahaleyle sorunun düzeltilebileceğini gösteren ilk çalışma olması bakımından önemli.

60 yaşındakilerin hafızası 30-40 yaş seviyesine erişti

Taub Enstitüsü'nden Dr. Adam M. Brickman'ın başkanlığında yapılan araştırma, Nature Neuroscience adlı bilimsel derginin yanı sıra CUMC'un internet sitesinde yayımlandı. Yaşları 50 ila 69 olan 37 sağlıklı hasta üzerinde 3 ay süren araştırmada bir gruba günde 900 miligram yüksek flavanol, diğer gruba ise günde 10 miligramlık düşük flavanol içeren diyet uygulandı.



Araştırmanın sonunda yapılan 20 dakikalık şekil tanıma testinde, yüksek flavanol takviyesi alan grubun diğer gruba göre önemli ölçüde başarılı olduğu görüldü.

Araştırma ekibini kıdemli üyesi Nöroloji Profesörü Scott A. Small, bellek testine ilişkin yaptığı açıklamada, "Çalışmanın başında 60 yaşındaki kişilerin hafıza özelliklerini taşıyan katılımcıların hafızaları 3 ay sonunda 30-40 yaş hafızasına erişti" dedi. Small, buna karşılık buldukları sonucun aynı araştırmanın daha geniş bir grup üzerinde tekrarlanarak teyit edilmesinin ardından bilimsel bir değeri olabileceği uyarısında bulundu.

Beyin görüntüleme cihazları ile de görüntülendi

Small tarafından daha önce yapılan araştırma, insan beynindeki “gyrus dentatus” adı verilen bölgede yaşlanmayla ilgili değişiklikler olduğu belirlenmişti. Ancak bu araştırma, yaşlanmaya bağlı hafıza kaybının bu değişikliklerin bir sonucu olarak mı oluştuğu konusu belirlenememişti.



Özel olarak geliştirilmiş beyin görüntüleme cihazlarının kullanıldığı yeni çalışmadaysa; araştırmacılar, daha önce farelerdeki gyrus dentatus bölgesindeki nöral bağlantıları geliştirdiği ortaya çıkarılan flavanol maddesinin insan beynindeki etkilerini yakından gözlemleme imkânına kavuştu.



Gyrus dentatus bölgesindeki kan hacmini, yeni geliştirilmiş özel cihazlarla ölçerek yaptıkları araştırmanın sonucu hakkında bilgi veren Brickman, "Katılımcıların beyinlerini görüntülediğimiz zaman flavanol içeren içecekler tüketen katılımcıların beynindeki gyrus dentatus bölgesinin fonksiyonları üzerinde fark edilebilecek değişiklikler olduğunu gördük" dedi.



Yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkan hafıza kaybı, başta öğrenme ve insanların yeni tanıştıkları kişilerin adlarını veya anahtarlarını nereye bıraktıklarını hatırlayamaması olmak üzere yaşlandıkça kavrayış yeteneklerinde ortaya çıkan azalmalar olarak tanımlanıyor. Erişkinliğin erken evrelerinde ortaya çıkan bu normal durum 60'lı yaşlara kadar yaşam kalitesi üzerinde fark edilebilir bir değişiklik yaratmıyor.