Kakao, elma ve çay beyni güçlendiriyor

Yapılan araştırmalarda; kakao ve çikolatanın beynin kapasitesini artırdığı kanıtlandı. İtalya'da yapılan bir araştırmada kakao ve çikolata dışında; içinde flavanol bulunan elma ve çayın da zekayı açtığı belirlendi.

L'Aquila Üniversitesi'ndeki bilim adamları; hafif bilişsel bozukluğu olan ve Alzheimer hastası 90 kişinin, sekiz hafta boyunca orta ve yüksek dozda flavanol içeren kakaolu içecekler içmesini sağladı. Ardından katılımcılara görsel-sözel zekalarını ve dikkatlerini ölçmek için üç ayrı test uygulandı.

Taraf gazetesinde yer alan habere göre, deney sonunda fazla miktarda flavanol içeren kakaoyu tüketen kişilerde, beyin işlevinin daha seri olduğu gözlemlendi. Yapılan araştırmalar; kakaonun yapısında bulunan ve flavonol grubundan olan epikateşin maddesinin; kan akışını hızlandırarak beyne daha fazla oksijen gitmesini sağladığını gösteriyor. Bu madde; kakaonun dışında elma, şarap ve çayda da bulunuyor. Araştırma sonuçlarına ulaşmak için kişinin günde 10-20 parça çikolata tüketmesi gerekiyor.



Etkisi kalıcı değil sindirilince geçer



Doç. Dr. Serdar Dağ, "Kakao gibi içecekler, beyinde uyarıcı etki yaparak dikkatimizi toplamamıza yardımcı olur. Uykunun yaptığı sersemliği yok eder ama bu kalıcı bir etki değildir. Etki, bu maddenin sindirilmesi ile kaybolur. Tedavi etmez ama konsantrasyonu artırır." şeklinde konuştu.

Uzm. Dr. Mehmet Yavuz ise, "Çay, kahve, kakao ve çikolata; hafızayı güçlendirme, dikkat ve algıyı yükseltme anlamında çok güçlü faydaları olan gıdalardır. Kakao ve çikolata; hem kendinizi iyi hissetmenizi sağlayan psikoaktif maddeler barındırır, hem de güçlü antioksidan maddeler içerir. Bu arada düzenli olarak çikolata ve kakao tüketen insanların; bir yıl daha fazla yaşadıkları iddia edilmektedir. Çikolata ve kakao; mutluluk hormonu olan serotonini de aktive eder. Çayınızı şekerle değil, çikolata ile içmenizi tavsiye ederim. Bu, beyin ve beden sağlığınız için muhteşem bir karışım olacaktır. Tek olumsuz nokta; vücuda fazla kalori alınmasıdır. Şeker ve kilo problemi olanlar dikkatli olmalı." ifadelerini kullandı.