Kahire'de İtalyan Konsolosluğu yakınlarında patlama, 1 ölü

Mısır'ın başkenti Kahire'deki İtalyan Konsolosluğu yakınlarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüsam Abdulgafur, yaptığı açıklamada, patlamanın konsolosluğun bitişiğinde yer alan İtalyan Kültür Merkezi'ni hedef aldığını belirtti.
Abdulgafur, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını söyledi.
Patlamanın etkisiyle kültür merkezi ile konsolosluk binasının yanı sıra çevre binalarda hasar meydana geldi.
Görgü tanıkları, güvenlik güçlerinin patlamayı kaydeden gazetecileri ve yabancıları gözaltına alarak kameralarına el koyduğunu ifade etti.